Son dakika: ABD çalkalanıyor: Gamestop dalgası büyüyebilir!

Yatırım fonlarından Melvin Capital, GameStop'ın geçen yıl 17 dolar civarında olan hisselerinden "kısa pozisyon" yöntemiyle fiyatların düşüşünden para kazanmaya çalıştı. Sosyal medya platformu Reddit'te bir araya gelen yatırımcı grubu da bu durumu fark etmesiyle birlikte örgütlü bir şekilde hisse senedinde alıma geçti. "Kısa pozisyon" almak; bir hisse senedini elinde bulunduran yatırımcılardan belirli bir kira bedeli ödeyerek ödünç alarak, borsada satmak anlamına geliyor. Böylece ilgili hisse senedi fiyatı düşerse "kısa pozisyon" alan yatırımcı para kazanıyor, fiyat yükselirse zarar ediyor.

WallStreetBets adlı forum üzerinden organize olan amatör yatırımcılar, GameStop hisselerini alarak fiyatını yükseltirken, grubun katılımcı sayısı da her geçen gün arttı. ABD'li milyarder Elon Musk'ın da 26 Ocak'ta Twitter'dan "Gamestonk!!" yazarak WallStreetBets forumunun linkini paylaşmasıyla grup daha da genişledi.

GameStop'ın daha önce 17 dolar civarında olan hisse fiyatı 400 dolara kadar çıktı.