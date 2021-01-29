Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberi: Esnafa yeni desteğin detayları belli oldu! Ödemeler tek seferde yapılacak

haberi: Esnafa yeni desteğin detayları belli oldu! Ödemeler tek seferde yapılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın restoran, ve kafelere müjdesinin ardından çalışmalar başladı. Gelen haberine göre; Bu destekten yararlanma koşulları, kriterleri kararname ile duyurulacak, ödemeler ise bir seferde yapılacak. Her bir şirket bu destekten bir defaya mahsus yararlanabilecek. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

TAKVİM
Giriş Tarihi: 29.1.2021 09:35 Son Güncelleme: 29.1.2021 09:49 ABONE OL
Son dakika haberi: Esnafa yeni desteğin detayları belli oldu! Ödemeler tek seferde yapılacak

Son dakika haberi... Gelir İdaresi Başkanlığı; 2019-2020 cirolarına yönelik çalışma başlattı. 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelerden, 2020 yılı cirosu bir önceki yıla göre yüzde 50 ve daha fazla azalanların listesi hazırlanıyor. Bu destekten yararlanma koşulları, kriterleri kararname ile duyurulacak, ödemeler ise bir seferde yapılacak.

Her bir şirket bu destekten bir defaya mahsus yararlanabilecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra ödeme süreci başlayacak. 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü ödenecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni destek paketini bu sözlerle duyurmuştu: Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan, 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Cirosu 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelerimize 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü oranında destek ödemesi yapacağız. Bu yeni destek kalemimizin tüm işletmelerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Yarın Ankara'dan yola çıkıyor! Bir ilk olacak...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Esnafa yeni desteğin detayları belli oldu! Ödemeler tek seferde yapılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA