Son dakika haberi: Gıdada fahiş fiyata karşı yeni sistem! Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Gıda Komitesi toplantısında Türkiye'de işlenmiş ve işlenmemiş gıda fiyat gelişmelerinin yanı sıra salgın sürecinin gıda fiyatlarına etkisi, küresel tarımsal emtia fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin konular ve bu yılın beklentileri değerlendirildi.

Dün gece 23.30'da gerçekleşen toplantıya Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Merkez Bankası Başkanı Sayın Naci Ağbal ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Sayın İbrahim Şenel katıldı.