ABD borsalarında 'dijital başkaldırı' İşte GameStop operasyonunun şifreleri

Küçük yatırımcılar, sosyal medya plaftormu olan Reddit forumunda bir araya geldiler. Bağımsız hareket eden küçük yatırımcılar, sosyal medya ortamında birbirlerini motive ederek güç birliğine gitti. Pandeminin ardından küresel gelir adaletsizliğinin zirveye ulaşması bu yatırımcıların bir araya gelmesinde itici güç oldu.
AÇIKÇI FON TESPİT EDİLDİ
Dijital başkaldırı önce Gamestop isimli şirketin hisselerinde yaşandı. Bir hedge fon olan Melvin Capital, yıllardır zarar eden bu şirketin hisselerinde açık pozisyon taşıyordu. Yani bu hissenin fiyatının düşeceğini öngörüyordu. Bunun için de ödünç hisseler alarak satış yapıyordu.
OPERASYON BAŞLIYOR
Fonun bu hissedeki açık pozisyonunu bilen küçük yatırımcılar 2021'le birlikte düğmeye bastı. Gamestop hisseleri son 10 günde yüzde 2000'e yakın değer kazandı. Bu.yükselişin arkasında, hedge fona karşı birleşen küçük yatırımcıların alımları vardı.
KÖŞEYE SIKIŞTIRDILAR
Hissede açık pozisyon taşıyan Melvin başta olmak üzere tüm hedge fonlar tam anlamıyla köşeye sıkıştı. Buradaki zararı karşılayabilmek için diğer hisselerde yapılan satışlar ABD borsasını düşürdü. Melvin'in bu operasyondan zararı 4 milyar doları geçti.
YENİ HEDEFLER BELİRLENDİ
Gamestop'un ardın devleşen küçük yatırımcılar, yeni hedefler belirledi. Haftanın son işlem gününde JP Morgan'ın açık pozisyon taşıdığı gümüşte alıma geçildi. Gümüş yüzde 10'a yakın yükseldi. Küçük yatırımcılar ayrıca AMC, Fossil gibi hisselerde de fonlara büyük zarar ettirdi.
SEC GÜÇLÜDEN YANA TAVIR ALDI
Yıllarca trade işlemleri ile piyasaların kaymağını yiyen fonlar soluğu ABD'nin Sermaye Piyasası Kurulu olan SEC'de aldı. SEC'den bu işlemlere karşı önlem alınmasının talep ettiler. Bana kayıtsız kalamayan SEC bazı hisselere erişime sınırlamalar getirdi.
BUNDAN SONRA NE OLUR?
Yaptıkları manipülasyonlarla dünyanın kanını emen bu fonlar için artık hayat eskisi kadar kolay olmayacak. Çünkü küresel gelir adaletsizliğine karşı dünyada ortak bir tavır söz konusu. 2008 finansal krizine neden olanların sağladıkları servetler hala hafızalarda. Bu hareketin dünyayı içine alacak şekilde bir dalgaya dönüşmesi, finansal piyasalarda kuralların yeniden yazılmasına neden olabilir. Traderlerın, fonların diledikleri gibi at koşturdukları dönem şimdi olmazsa da orta vadede son bulacak. Çünkü artık mızrak çuvala sığmıyor.