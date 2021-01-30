ABD borsalarında 'dijital başkaldırı' İşte GameStop operasyonunun şifreleri

Küçük yatırımcılar, sosyal medya plaftormu olan Reddit forumunda bir araya geldiler. Bağımsız hareket eden küçük yatırımcılar, sosyal medya ortamında birbirlerini motive ederek güç birliğine gitti. Pandeminin ardından küresel gelir adaletsizliğinin zirveye ulaşması bu yatırımcıların bir araya gelmesinde itici güç oldu.

AÇIKÇI FON TESPİT EDİLDİ

Dijital başkaldırı önce Gamestop isimli şirketin hisselerinde yaşandı. Bir hedge fon olan Melvin Capital, yıllardır zarar eden bu şirketin hisselerinde açık pozisyon taşıyordu. Yani bu hissenin fiyatının düşeceğini öngörüyordu. Bunun için de ödünç hisseler alarak satış yapıyordu.