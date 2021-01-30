Elon Musk'a şok suçlama! Tweetleriyle piyasaları sallamıştı...

KİMSE KANUNDAN ÜSTÜN OLAMAZ

Londra'da bir girişimci ve teknoloji yatırımcısı olan eski Google çalışanı Rich Pleeth Musk'ın "kendisini bir tweet ile zenginleştirebileceğini" söyledi. Ayrıca "O bir yenilikçi, ancak bu onun kanunların üstünde olduğu anlamına gelmez" yorumunu yaptı. Birçok yatırımcı da bu tür hareketlerin artık denetlenmesi gerektiğini düşünüyor. Perşembe akşamı da Elon Musk, üzerinde köpek bulunan bir dergi kapağının resmini tweetledi ve Dogecoin'e yatırım yaptığı spekülasyonları ateşledi. Dogecoin fiyatının yüzde 420 gibi muazzam bir artış göstermesine neden oldu.