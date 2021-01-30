Türkiye’ye 110 bin siber saldırı yapıldı! Peki ne kadarı başarı oldu?

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 ile beraber çalışma, eğitim ve ticaret online ortama kayınca siber güvenlik açıkları da arttı. Dünya Ekonomik Forumu'nun Global Riskler Raporu'na göre, dünyada 39 saniyede bir siber suç işlendi. Siber saldırılar en önemli riskler arasında üst sıraya çıktı. Siber saldırıların hedefinde yüzde 95 ile kamu, perakende ve teknoloji sektörleri var.

Türkiye de tüm bu süreçte siber saldırıların en çok artış gösterdiği ülkelerden biri oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, 2020'de 110 bini aşkın siber saldırı gerçekleşti. Bu sayı 2018'de 73 bindi. Saldırılar, ağırlıklı olarak teknoloji, e-ticaret, kamu, finans, enerji ve sağlık sektörüne yöneldi. Ancak Türkiye saldırılara karşı başarı grafiğini yükseltti. İnternet kullanıcılar alınan tedbirler sayesinde bu saldırılarının sadece yüzde 1.8'ini hissetti.