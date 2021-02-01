Son dakika haberi | İşte gıdada 'Erken Uyarı Sistemi' Anlık tespit ediliyor...

ÜRÜN BAZLI TAKİP SİSTEMİ

Faruk Erdem, "Hal yasası, üreticilerin kooperatif çatısı altında toplanması, aracı ve komisyoncuların sayısının ve etkinliğinin azaltılması, soğuk zincir ile fire oranlarının azaltılması, üreticinin son satıcıya ulaşımının kolaylaştırılması gibi çözümler üzerinde çalışılıyor. Bu noktada ürün bazlı takip sistemi de devreye alınarak özellikle temel gıda maddelerindeki fırsatçılık ve stokçuluk anında tespit edilebiliyor." ifadelerini kullandı.

ÖNCEDEN TESPİT EDİLİP, GİDERİLİYOR

Faruk Erdem, "Erken uyarı sistemi ile de tüm üretim ve dağıtımla birlikte satış aşamalarında anlık takip teknolojik altyapı ile sağlanıyor. Böylece bir ürünün üretim miktarı, tüketim miktarı, fiyatlama aşamaları takip edilerek bu noktalardaki değişimlere anında ulaşılıyor. Örneğin bir üründeki fiyat artışına sebep olacak konulardan birisi üretimin azalması, Eğer üretimin azaldığı tespit edildiğinde burada bir tedbir alınıyor. Ya da bir ürüne talep çoğalırsa yeterince ürün olup olmadığı anında görülüyor. Böylece fiyatı artırıcı arızalar önceden tespit edilerek giderilebiliyor." sözlerini kullandı.