Son dakika haberi | Sosyal medya şirketlerinde yeni dönem! Bu hafta tamamlanacak

Son dakika haberi... Türkiye'nin sosyal medya kullanıcılarının haklarını korumak için hazırladığı ve küresel ölçekte ses getiren Sosyal Medya Yasası sonrası şirketlerin temsilcilik açma çalışmaları da devam ediyor. Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan ve reklam yasağı başlamadan önce temsilcilik açmayı kabul eden şirketler bu hafta temsilcilik açma işlemlerini tamamlayacak.
Bu kapsamda VK ve Dailymotion gerçek, Youtube, Tiktok, Facebook ve Instagram ise tüzel kişi temsilci bulundurma yönünde tercihte bulunmuştu. İki şirket Türkiye'de kendilerini temsil edecek kişilerin atamasını gerçekleştirirken, daha yaygın olarak kullanılan sosyal ağlar ise bir şirket kurarak temsilcilik açma yöntemini seçti. Şirketlerin BTK'ya gerekli izinler için başvuru yaptıkları ve bu hafta alınacak izinlerle birlikte temsilcilik kurulumunu tamamlayacakları belirtildi.
TWİTTER VE PİNTEREST'E REKLAM YASAĞI BAŞLADI
Bugüne kadar temsilcilik açmayı kabul etmeyen yalnızca Twitter ve Pinterest kaldı. 19 ocak tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak başlayan reklam yasağı çerçevesinde, reklam yasağı uygulamasını BTK, BDDK, TCMB, VDK ve ilgili tüm kamu kurumları denetleyecek. Reklam veren şirketlere de ceza kesilecek.
BANT GENİŞLİKLERİ DARALTILABİLECEK
Reklam yasağının ardından nisan ayında ise Twitter ve Pinterest Türkiye'de hala temsilcilik açmayı kabul etmemiş olursa bant genişlikleri daraltılacak. BTK Başkanı, reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde ilgili sosyal ağın internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50, başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda da yüzde 90'a kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.
Sosyal medya şirketleri, bu süreçlerin sonunda da olsa Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederlerse kendilerine o güne kadar kesilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve internet trafiği bant genişliğine yapılan müdahale de sonlandırılacak.
TÜRKÇE BAŞVURUYA TÜRKÇE YANIT
Yasa kapsamında, sosyal medya şirketleri Türkçe yapılan başvuruları Türkçe yanıtlayacak. Kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlaline ilişkin başvurulara sosyal ağ sağlayıcı tarafından 48 saat içinde cevap verilecek. Sosyal medya şirketleri, kişi başvurularına ilişkin 6 ayda bir rapor yayımlayacak. Mahkeme kararına rağmen 24 saat içinde hukuka aykırı içerikleri çıkarmayan sosyal ağlar, doğacak zarardan sorumlu olacak. Ayrıca sosyal medya şirketleri, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de bulundurma yönünde gerekli tedbirleri alacak.