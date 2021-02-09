Son dakika haberi: Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Her şehre özel ofis kurulacak...

MACARİSTAN'DAN İLK DOĞRUDAN YATIRIM

Macaristan'ın en büyük medikal cihaz üreticilerinden Medicor firması Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım yapacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile dün bir araya gelerek, basın toplantısı düzenledi. Varank, medikal sektöründe Macaristan'ın Türkiye'deki ilk yatırımının gerçekleştirileceğini belirterek, "Bu yatırımın, Macar dostlarımızın ülkemizin ekonomik potansiyeline ve siyasi istikrarına duyduğu güveninin somut bir yansıması olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi. 2022'de üretimin başlayacağı mesajını veren Varank, Medicor firmasının yatırımını tamamlandığında Macaristan'daki üretiminin bir kısmını Türkiye'ye taşımayı planladığı bilgisini verdi. Varank, "Medicor firması, ürettiği ürünleri Türkiye'nin yanı sıra Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika ülkelerine de ihraç ederek ülkemiz için önemli bir katma değer oluşturacak" dedi. Szijjarto ise Türkiye'nin Kovid-19 sürecinde Macaristan'la gösterdiği dayanışmaya işaret ederek, "Geçen yıl, Türk dostlarımızdan en zor dönemde büyük yardım aldık" diye konuştu.