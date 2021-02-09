Son dakika haberi: Faizsiz konut sistemi geliyor! İşte faizsiz konut edindirme sisteminin detayları...

Son dakika haberi... Kayıtdışı ekonomiyle mücadele sürdürülebilir ekonominin olmazsa olmazı. Son günlerde alınan kararlar da hemen hemen her alanda denetimin artışına işaret ediyor. Haberi A Para Finans Şefi Jülide Yiğittürk Gürdamar gündeme taşıdı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda sürdürülen çalışmaların yakın zamanda yasa teklifi olarak TBMM'nin gündemine getirilmesi bekleniyor. Çalışmalara, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da katılıyor.
SEKTÖR FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ ÜYELERİ ARASINDA YER ALACAK
Buna göre, faizsiz ev sisteminin finansal kiralama, factoring ve leasing sektörüne 'tasarruf finansman şirketleri' olarak dördüncü bir sektör olarak eklenmesi bekleniyor. Böylece sektör Finansal Kurumlar Birliği üyeleri arasında yer alacak. Sisteme para yatıran vatandaşın mağdur olmaması için finansal altyapı oluşturulması için yapılan çalışmalarda, şirketlere birtakım rasyolar getirilecek.
Sektördeki 35 şirket için asgari sermaye şartının en az 100 milyon TL olması bekleniyor. Ayrıca, bu sektörde faaliyet göstermek isteyen şirketlerin vade sınırı ve şirketlere yaptıkları projeler için Hazine'ye belli bir oranda karşılık yatırması da gerekecek. Düzenleme ile toplanan paralar, toplanma amacı dışında kullanılamayacak.
YENİ REKORLARIN KAPISINI AÇMASI BEKLENİYOR
Şirket, başka alanlardaki faaliyetlerine bu paraları aktaramayacak. Sektör BDDK'nın sıkı denetiminde olacak. Konut sektöründe yaşanan rekorların faizsiz ev sistemindeki bu regülasyonla yeni rekorların kapısını açması bekleniyor
Sadece bu değil, yakın zamanda kripto para alım satımı yapan şirketlerle ilgili de yoğun şikayet alan ekonomi yönetiminin bu alanda da harekete geçmesi bekleniyor. Artık bu konuda da daha fazla mağdur oluşmaması için bir an önce önlem almak şart gibi görünüyor.
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