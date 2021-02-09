Son dakika haberi: Faizsiz konut sistemi geliyor! İşte faizsiz konut edindirme sisteminin detayları...

Sadece bu değil, yakın zamanda kripto para alım satımı yapan şirketlerle ilgili de yoğun şikayet alan ekonomi yönetiminin bu alanda da harekete geçmesi bekleniyor. Artık bu konuda da daha fazla mağdur oluşmaması için bir an önce önlem almak şart gibi görünüyor.

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