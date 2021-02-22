Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan döviz rezervi açıklaması!

"PLANLI VE KONTROLLÜ DÖVİZ İŞLEMLERİ YAPILDI"



Döviz rezervi konusuna açıklık getiren Erdoğan, "Salgınla birlikte uluslararası alanda ortaya çıkan finansal dalgalanmalara karşı tedbir geliştirmesi gerekiyordu. Planlı ve kontrollü döviz işlemleri yapıldı. Bu işlemlerin tamamı piyasa kuralları çerçevesindedir ve hukuka uygundur. Ne dövizin buharlaşması ne haksız kazanç söz konusudur. Bu döviz işlemleri sayesinde ülkemiz uluslararası alanda, hedeflerine bağlı kalmayı başardı" dedi.

Konuşmasının devamında Erdoğan CHP'nin yalan furyasına sert çıkarak, "Bizim akıl hocamız batı değil. CHP'nin akıl hocaları orada bizim akıl hocalarımız kendi içimizde. Biz kendi işimizi kendimiz görürüz ve bu adımları da böyle attık ve şu anda 95 milyar dolar döviz rezervimiz var" diye konuştu.

"BERAT BEY İLE ALDIĞIMIZ HIZLI VE ETKİN TEDBİRLERLE SÜRECİ EN AZ ZARARLA ATLATTIK"

Berat Albayrak'ın yargı önünde hakkını arayacağını ifade eden Erdoğan, "Küresel tedarik zincirlerinin ciddi yaralar aldığı, üretimden istihdama küresel ekonominin her alanda daraldığı bu dönemde de Berat Bey'in sorumluluğunda aldığımız hızlı ve etkin tedbirlerle ülkemizin süreci en az zararla geçirmesini sağladık. Ekonomik saldırı altında olan Türkiye'nin salgınla birlikte uluslararası dalgalanmaya karşın tedbir alması gerekiyordu.

CHP'nin bu izahlara rağmen aynı şeyleri aynı teraneyi sürdüreceğinden şüphemiz yok. Bizim muhatabımız millettir. Sözümüz de milletedir. Tayyip Erdoğan'a ailesine çalışma arkadaşlarına saldırarak bizi hedeften uzaklaştırabileceklerini sananlara diyoruz ki size buradan ekmek çıkmaz gidin başka kapıya.



Eğer milletten size iktidar yolunu açmasını istiyorsanız. Bizimler vizyonda, projede, yatırımda, icraatta yarışın" açıklamasını yaptı.