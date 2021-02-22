Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan döviz rezervi açıklaması!

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Erdoğan konuşmasında Berat Albayrak'a yönelik iddialara cevap verirken 'Son zamanlarda CHP ve şürekâsının Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak'ı ve onun nezdinde tüm ailemle birlikte şahsımı hedef alan bir kampanya yürütüyor' dedi. Merkez Bankası rezervleri hakkındaki iddialarda cevap veren Erdoğan 'Ne dövizin buharlaşması ne haksız kazanç söz konusudur. Bu döviz işlemleri sayesinde ülkemiz uluslararası alanda, hedeflerine bağlı kalmayı başardı' ifadelerini kullandı.
"TARİHİ UYGULAMALARI BERAT BEY ZAMANINDA HAYATA GEÇİRDİK"
Türkiye ekonomisini daha da güçlü kılmak için pek çok alanda tarihinde öneme sahip uygulamaları Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Erdoğan, "Bunlar arasında çok önemli gördüklerimden biri de katılım şirketlerinde yeni modellerin geliştirilmesi ve katılım şirketlerinde faizsiz finans modellerinin çeşitlendirilmesidir. Bu CHP… bunlar faizcidir, bunlar IMF'cidir. Kapalı kapılar ardından IMF yetkilileri ile pazarlık yapan bunlardır. Bay Kemal… Hey Faik Öztrak bilir misiniz şu anda IMF'ye bizim bir kuruş borcumuz yok. Bitti bu iş. Bize diyorlar ki IMF'den gidip borç alın o sizin cibilliyetinizdir. Biz de yok.
"BİZ YENİDEN 132'YE DE ÇIKARIZ, 200'E DE ÇIKARIZ. ÇÜNKÜ BİZ BU İŞİ BİLİYORUZ"
Başkan Erdoğan Merkez Bankası'nın döviz rezervleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda merkez Bankası'nın döviz rezervi sıfırlandı. Diyorlar. Hatta daha da ileri gittiler sıfırlandı dediler. Göreve geldiğimizde 23.5 milyar dolar döviz rezervi vardı Merkez Bankası'nın şimdi 95 miyar dolar rezervimiz var. Ama bir rakam daha söyleyeceğim. Başbakanlığım döneminde bu döviz rezervi 132 milyar dolara çıktı ondan sonra bir düşüşle 95'e indik. Biz yeniden 132'ye de çıkarız, 200'e de çıkarız. Çünkü biz bu işi biliyoruz" dedi.
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"PLANLI VE KONTROLLÜ DÖVİZ İŞLEMLERİ YAPILDI"
Döviz rezervi konusuna açıklık getiren Erdoğan, "Salgınla birlikte uluslararası alanda ortaya çıkan finansal dalgalanmalara karşı tedbir geliştirmesi gerekiyordu. Planlı ve kontrollü döviz işlemleri yapıldı. Bu işlemlerin tamamı piyasa kuralları çerçevesindedir ve hukuka uygundur. Ne dövizin buharlaşması ne haksız kazanç söz konusudur. Bu döviz işlemleri sayesinde ülkemiz uluslararası alanda, hedeflerine bağlı kalmayı başardı" dedi.
Konuşmasının devamında Erdoğan CHP'nin yalan furyasına sert çıkarak, "Bizim akıl hocamız batı değil. CHP'nin akıl hocaları orada bizim akıl hocalarımız kendi içimizde. Biz kendi işimizi kendimiz görürüz ve bu adımları da böyle attık ve şu anda 95 milyar dolar döviz rezervimiz var" diye konuştu.
"BERAT BEY İLE ALDIĞIMIZ HIZLI VE ETKİN TEDBİRLERLE SÜRECİ EN AZ ZARARLA ATLATTIK"
Berat Albayrak'ın yargı önünde hakkını arayacağını ifade eden Erdoğan, "Küresel tedarik zincirlerinin ciddi yaralar aldığı, üretimden istihdama küresel ekonominin her alanda daraldığı bu dönemde de Berat Bey'in sorumluluğunda aldığımız hızlı ve etkin tedbirlerle ülkemizin süreci en az zararla geçirmesini sağladık. Ekonomik saldırı altında olan Türkiye'nin salgınla birlikte uluslararası dalgalanmaya karşın tedbir alması gerekiyordu.
CHP'nin bu izahlara rağmen aynı şeyleri aynı teraneyi sürdüreceğinden şüphemiz yok. Bizim muhatabımız millettir. Sözümüz de milletedir. Tayyip Erdoğan'a ailesine çalışma arkadaşlarına saldırarak bizi hedeften uzaklaştırabileceklerini sananlara diyoruz ki size buradan ekmek çıkmaz gidin başka kapıya.
Eğer milletten size iktidar yolunu açmasını istiyorsanız. Bizimler vizyonda, projede, yatırımda, icraatta yarışın" açıklamasını yaptı.