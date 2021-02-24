ASELSAN'dan büyük başarı! Resmen duyuruldu

ASELSAN'ın cirosu 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 24 büyüyerek 16 milyar TL'yi aşarken, net karı da geçen yıla göre yüzde 33 artışla 4,5 milyar TL seviyesine ulaştı. ASELSAN'dan yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılı finansal sonuçları duyuruldu.

Buna göre, tahsilatlarını ihracat kaynaklı gelirlerle yüksek oranda artıran ASELSAN, yılı kuvvetli nakit pozisyonu ile tamamladı. 3 kıtada 12 ülkeye yayılan satış ve üretim ağıyla dünyanın en büyük 48. savunma sanayi şirketi olan ASELSAN, 2020 yılını da rekor sonuçlarla tamamladı. Şirketin konsolide net satışları geçen yıla göre yüzde 24 yükselerek 16 milyar TL'yi aşarken, net karı da geçen yıla göre yüzde 33 artışla 4,5 milyar TL seviyesine ulaştı.

Şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) yüzde 38 yükselerek 4 milyar TL ile rekor seviyeye ulaştı. FAVÖK marjı ise öngörülerin de üzerine çıkarak yüzde 24,4 ile şirket tarihinin en yüksek seviyesinde gerçekleşti.