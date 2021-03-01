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: rakamları açıklandı: Türkiye 2 ülkeden biri oldu! Önümüzdeki dönem için lokomotif olacak...

haberi... Türkiye, coronavirüs salgını sonrası vatandaş ve iş dünyası için birçok destek paketi açıkladı. Salgın süresince hem sağlık hem de diğer sektörlerde dünya ülkelerinden pozitif ayrışan Türkiye 2020 yılını pozitif ile kapattı. 2020'de yüzde 1,8 geçen yılın son çeyreğinde ise yüzde 5,9 büyüme kaydetti. İstanbul Kent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı Rahmi İncekara, büyüme verilerini sabah.com.tr için değerlendirdi. İncekara, "Türkiye, Çin ile birlikte yılı pozitif büyüme ile kapatan iki ülkeden biri oldu. Türkiye ekonomisi, hızlı bir şekilde toparlanarak pandemi döneminde ekonomisini büyüten ülke statüsüne erişmiştir." dedi.

ORKUN ENVER GÖZÜBÜYÜK
Giriş Tarihi: 1.3.2021 11:37 Son Güncelleme: 1.3.2021 12:15 ABONE OL
Son dakika: Büyüme rakamları açıklandı: Türkiye 2 ülkeden biri oldu! Önümüzdeki dönem için lokomotif olacak...

Son dakika haberleri... Coronavirüs salgınının ardından ekonomide devreye aldığı pro-aktif uygulamalarla hızlı bir şekilde toparlanma sürecine giren Türkiye 2020 yılını pozitif büyüme ile kapattı. ABD, AB ülkeleri başta olmak üzere diğer dünya ülkeleri ekonomide tarihi daralmalar yaşarken Türkiye, pozitif ayrıştı. Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 1,8, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,9 büyüme kaydetti.

POZİTİF İVME KAZANDI

İstanbul Kent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı ve Ekonomist Rahmi İncekara büyüme verilerini sabah.com.tr için değerlendirdi.

Rahmi İncekara, "Dönemsel GSYH, 4Ç20 - GSYH önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,9 arttı. Buna göre 2020 yılı büyümesi %1,8 oldu. 2020 yılının tamamında GSYH bileşenleri açısından en hızlı artış yatırımlarda yaşanmıştır. Yatırımlar %6,5 büyüdü. Özellikle inşaat sektöründe yaşanan hızlı ivme, gayrımenkul satışlardaki artışı hızlandırmış ve yatırımlar noktasında pozitif bir ivme kazanmıştır." dedi.

Rahmi İnkara, "Makina, teçhizat ve yatırım mallarındaki artış eğilimi yatırımların büyüme etkisini hızlandırmıştır. Hanehalkı harcamalarında büyümenin %3,2 olduğu görüldü. Devletin nihai tüketim harcamalarında ise salgın yılında % 2,3'lük artış gerçekleşti. 2020'de tarım ve sanayi sektöründe büyüme görüldü. tarım sektörü yıllık olarak %4,8; sanayi ise %2 büyüme kaydetti. İnşaat ve hizmetler sektöründe ise daralma gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE 2 ÜLKEDEN BİRİ OLDU

İncekara, "Koronavirüs salgınının etkileriyle birlikte Türkiye'de ekonomik aktivite diğer ülkelere nazaran daha düşük bir düzeyde yavaşlarken, yılın sonuna doğru makroekonomik göstergelerde toparlanmalar kaydedilmişti. Öncü göstergeler pozitif bir büyümeye işaret ederken, Türkiye, Çin ile birlikte yılı pozitif büyüme ile kapatan iki ülkeden biri oldu. Salgın dönemi IMF, Dünya Bankası, Moody's, OECD gibi pek çok uluslarası kuruluşun tahminleri pozitif yönlü revize etmesini sağlayan Türkiye ekonomisi, yine hızlı bir şekilde toparlanarak pandemi döneminde ekonomisini büyüten ülke statüsüne erişmiştir." diye konuştu.

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE LOKOMOTİF OLACAK

Ekonominin üretim, tüketim, yatırım harcamaları kadar ihracat tarafı da büyümeye destek verecektir. İhracat koronavirüs etkisiyle her ne kadar daralmış olsa da önümüzdeki dönemlerde yeni rekorlar kırarak büyümenin lokomotifi olacaktır.

AVRUPA CORONAVİRÜS DÖNEMİNDE REKOR DARALMA YAŞADI

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin 2020 yılı dördüncü çeyrek büyüme ve istihdam verilerine göre 2020 yılı genelinde Avrupa Birliği (AB) ekonomisi yüzde 6,4, Euro Bölgesi yüzde 6,8 küçüldü.

ABD EKONOMİSİ YÜZDE 3,5 KÜÇÜLDÜ

ABD Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı rapora göre, 2020 yılının son çeyreğinde ABD ekonomisinde kaydedilen büyüme yüzde 4 ile beklentilerin altında kaldı. ABD ekonomisi 2020 yılının tamamında ise yüzde 3,5 daralma yaşadı.

İNGİLTERE'DE 1709'DAN BU YANA YAŞANAN EN BÜYÜK DARALMA OLABİLİR

İngiltere ekonomisi, koronavirüs salgınında getirilen sınırlamaların gayri safi yurt içi hasılayı (GSYH) düşürmesiyle geçen yıl yüzde 9,9 oranında küçüldü. Ekonomistler, 1709'dan bu yana yaşanan en büyük daralma olabileceği yönünde görüş bildirdi.

BAKAN ELVAN: NADİR ÜLKELERDEN BİRİ OLDUK

Bakan Elvan, "Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk. 2021 yılında temel önceliğimiz fiyat istikrarının sağlanması. Enflasyonla mücadele politikalarımız daha kaliteli ve sürdürülebilir bir yatırım, üretim ve büyüme patikasının da önünü açacak." dedi.

SON DAKİKA: TÜİK Türkiye'nin büyüme verisini açıkladı!

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Son dakika: Büyüme rakamları açıklandı: Türkiye 2 ülkeden biri oldu! Önümüzdeki dönem için lokomotif olacak...
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