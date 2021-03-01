Son dakika: Büyüme rakamları açıklandı: Türkiye 2 ülkeden biri oldu! Önümüzdeki dönem için lokomotif olacak...

Son dakika haberleri... Coronavirüs salgınının ardından ekonomide devreye aldığı pro-aktif uygulamalarla hızlı bir şekilde toparlanma sürecine giren Türkiye 2020 yılını pozitif büyüme ile kapattı. ABD, AB ülkeleri başta olmak üzere diğer dünya ülkeleri ekonomide tarihi daralmalar yaşarken Türkiye, pozitif ayrıştı. Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 1,8, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,9 büyüme kaydetti.
POZİTİF İVME KAZANDI
İstanbul Kent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı ve Ekonomist Rahmi İncekara büyüme verilerini sabah.com.tr için değerlendirdi.
Rahmi İncekara, "Dönemsel GSYH, 4Ç20 - GSYH önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,9 arttı. Buna göre 2020 yılı büyümesi %1,8 oldu. 2020 yılının tamamında GSYH bileşenleri açısından en hızlı artış yatırımlarda yaşanmıştır. Yatırımlar %6,5 büyüdü. Özellikle inşaat sektöründe yaşanan hızlı ivme, gayrımenkul satışlardaki artışı hızlandırmış ve yatırımlar noktasında pozitif bir ivme kazanmıştır." dedi.
Rahmi İnkara, "Makina, teçhizat ve yatırım mallarındaki artış eğilimi yatırımların büyüme etkisini hızlandırmıştır. Hanehalkı harcamalarında büyümenin %3,2 olduğu görüldü. Devletin nihai tüketim harcamalarında ise salgın yılında % 2,3'lük artış gerçekleşti. 2020'de tarım ve sanayi sektöründe büyüme görüldü. tarım sektörü yıllık olarak %4,8; sanayi ise %2 büyüme kaydetti. İnşaat ve hizmetler sektöründe ise daralma gerçekleşti." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE 2 ÜLKEDEN BİRİ OLDU
İncekara, "Koronavirüs salgınının etkileriyle birlikte Türkiye'de ekonomik aktivite diğer ülkelere nazaran daha düşük bir düzeyde yavaşlarken, yılın sonuna doğru makroekonomik göstergelerde toparlanmalar kaydedilmişti. Öncü göstergeler pozitif bir büyümeye işaret ederken, Türkiye, Çin ile birlikte yılı pozitif büyüme ile kapatan iki ülkeden biri oldu. Salgın dönemi IMF, Dünya Bankası, Moody's, OECD gibi pek çok uluslarası kuruluşun tahminleri pozitif yönlü revize etmesini sağlayan Türkiye ekonomisi, yine hızlı bir şekilde toparlanarak pandemi döneminde ekonomisini büyüten ülke statüsüne erişmiştir." diye konuştu.
ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE LOKOMOTİF OLACAK
Ekonominin üretim, tüketim, yatırım harcamaları kadar ihracat tarafı da büyümeye destek verecektir. İhracat koronavirüs etkisiyle her ne kadar daralmış olsa da önümüzdeki dönemlerde yeni rekorlar kırarak büyümenin lokomotifi olacaktır.
AVRUPA CORONAVİRÜS DÖNEMİNDE REKOR DARALMA YAŞADI
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin 2020 yılı dördüncü çeyrek büyüme ve istihdam verilerine göre 2020 yılı genelinde Avrupa Birliği (AB) ekonomisi yüzde 6,4, Euro Bölgesi yüzde 6,8 küçüldü.
ABD EKONOMİSİ YÜZDE 3,5 KÜÇÜLDÜ
ABD Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı rapora göre, 2020 yılının son çeyreğinde ABD ekonomisinde kaydedilen büyüme yüzde 4 ile beklentilerin altında kaldı. ABD ekonomisi 2020 yılının tamamında ise yüzde 3,5 daralma yaşadı.
İNGİLTERE'DE 1709'DAN BU YANA YAŞANAN EN BÜYÜK DARALMA OLABİLİR
İngiltere ekonomisi, koronavirüs salgınında getirilen sınırlamaların gayri safi yurt içi hasılayı (GSYH) düşürmesiyle geçen yıl yüzde 9,9 oranında küçüldü. Ekonomistler, 1709'dan bu yana yaşanan en büyük daralma olabileceği yönünde görüş bildirdi.
BAKAN ELVAN: NADİR ÜLKELERDEN BİRİ OLDUK
Bakan Elvan, "Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk. 2021 yılında temel önceliğimiz fiyat istikrarının sağlanması. Enflasyonla mücadele politikalarımız daha kaliteli ve sürdürülebilir bir yatırım, üretim ve büyüme patikasının da önünü açacak." dedi.