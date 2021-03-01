Son dakika: Büyüme rakamları açıklandı: Türkiye 2 ülkeden biri oldu! Önümüzdeki dönem için lokomotif olacak...

Rahmi İnkara, "Makina, teçhizat ve yatırım mallarındaki artış eğilimi yatırımların büyüme etkisini hızlandırmıştır. Hanehalkı harcamalarında büyümenin %3,2 olduğu görüldü. Devletin nihai tüketim harcamalarında ise salgın yılında % 2,3'lük artış gerçekleşti. 2020'de tarım ve sanayi sektöründe büyüme görüldü. tarım sektörü yıllık olarak %4,8; sanayi ise %2 büyüme kaydetti. İnşaat ve hizmetler sektöründe ise daralma gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE 2 ÜLKEDEN BİRİ OLDU

İncekara, "Koronavirüs salgınının etkileriyle birlikte Türkiye'de ekonomik aktivite diğer ülkelere nazaran daha düşük bir düzeyde yavaşlarken, yılın sonuna doğru makroekonomik göstergelerde toparlanmalar kaydedilmişti. Öncü göstergeler pozitif bir büyümeye işaret ederken, Türkiye, Çin ile birlikte yılı pozitif büyüme ile kapatan iki ülkeden biri oldu. Salgın dönemi IMF, Dünya Bankası, Moody's, OECD gibi pek çok uluslarası kuruluşun tahminleri pozitif yönlü revize etmesini sağlayan Türkiye ekonomisi, yine hızlı bir şekilde toparlanarak pandemi döneminde ekonomisini büyüten ülke statüsüne erişmiştir." diye konuştu.