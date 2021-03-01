Son dakika haberi | Dijital para vurgununda yeni gelişme! Piramit sistem kurup dolandırmışlardı...

Son dakika haberi... Operasyonu; İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenlemişti. İddialara göre; bir şebekenin üyeleri, açtıkları bir şirket üzerinden "Dijital Para" üretimi yaparak "Yüksek kazanç elde etme" vaadi ile vatandaşlardan para topladı.
Şikayetler üzerine teknik ve fiziki takip çalışması başlatan İstanbul Siber Suçlar Polisleri; dolandırıcılık olaylarına karışan toplamda 37 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Antalya, Mersin, Konya, Balıkesir, Manisa, Samsun, Van, Nevşehir, Eskişehir ve Sakarya olmak üzere 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 27 şebeke üyesi yakalandı. Adreslerde ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
YENİ ÜYELER TOPLAYIP VURGUN YAPTILAR
İddialara göre; şebeke üyelerinin; dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirebilmek amacıyla "Piramit Yapı" kurdukları ve çok sayıda vatandaşı mağdur ettikleri anlaşıldı. Yapılan araştırmalarda yeni üyelerin sisteme dahil olmaları ile şüphelilerin daha fazla haksız kazanç temin ettikleri ortaya çıkarıldı. Şebeke üyelerinin toplamda 328 kişiyi dolandırdıkları iddia edildi.
"Piramit Sistem" kurup dijital vurgun yaptılar | Video