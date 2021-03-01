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haberi | vurgununda yeni gelişme! Piramit sistem kurup dolandırmışlardı...

haberi: "" üretimi yaparak "Yüksek kazanç elde etme" vaadi ile 328 kişiyi dolandıran ve operasyonla çökertilen 37 kişilik dolandırıcılık şebekesinin üyeleri İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gelen son dakika bilgilerine göre; üyelerinin; dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirebilmek amacıyla "Piramit Yapı" kurdukları ve çok sayıda vatandaşı mağdur ettikleri anlaşıldı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 1.3.2021 09:17 Son Güncelleme: 1.3.2021 09:21 ABONE OL
Son dakika haberi | Dijital para vurgununda yeni gelişme! Piramit sistem kurup dolandırmışlardı...

Son dakika haberi... Operasyonu; İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenlemişti. İddialara göre; bir şebekenin üyeleri, açtıkları bir şirket üzerinden "Dijital Para" üretimi yaparak "Yüksek kazanç elde etme" vaadi ile vatandaşlardan para topladı.

Şikayetler üzerine teknik ve fiziki takip çalışması başlatan İstanbul Siber Suçlar Polisleri; dolandırıcılık olaylarına karışan toplamda 37 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Antalya, Mersin, Konya, Balıkesir, Manisa, Samsun, Van, Nevşehir, Eskişehir ve Sakarya olmak üzere 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 27 şebeke üyesi yakalandı. Adreslerde ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

YENİ ÜYELER TOPLAYIP VURGUN YAPTILAR

İddialara göre; şebeke üyelerinin; dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirebilmek amacıyla "Piramit Yapı" kurdukları ve çok sayıda vatandaşı mağdur ettikleri anlaşıldı. Yapılan araştırmalarda yeni üyelerin sisteme dahil olmaları ile şüphelilerin daha fazla haksız kazanç temin ettikleri ortaya çıkarıldı. Şebeke üyelerinin toplamda 328 kişiyi dolandırdıkları iddia edildi.

"Piramit Sistem" kurup dijital vurgun yaptılar | Video

"Dijital Para" vurgununda bir milyon 270 bin 779 Euro, 12 bin dolar ve dört milyon 177 bin 374 lira haksız kazanç elde edildiği de iddia edildi. Gözaltına alınan şebeke üyeleri İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Son dakika haberi | Dijital para vurgununda yeni gelişme! Piramit sistem kurup dolandırmışlardı...
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