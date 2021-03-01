Son dakika haberi | Dijital para vurgununda yeni gelişme! Piramit sistem kurup dolandırmışlardı...

"Dijital Para" vurgununda bir milyon 270 bin 779 Euro, 12 bin dolar ve dört milyon 177 bin 374 lira haksız kazanç elde edildiği de iddia edildi. Gözaltına alınan şebeke üyeleri İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.