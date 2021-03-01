SON DAKİKA: Karadeniz’i gök taşı heyecanı sardı! Değerini duyunca çok şaşıracaksınız

Son dakika haberler…Tüm Türkiye, Karadeniz Bölgesi'nde bir çok ile düştüğü iddia edilen gök taşı haberlerini takip etti. Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Ordu, Samsun, Trabzon, Giresun'un yanı sıra Yozgat, Çorum, Çankırı, Tokat, Kayseri, Kırıkkale ve Ankara illerinde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık huzmesi, vatandaşlar tarafından heyecanla karşılandı. Bazı kişilerin 'gök taşı düşmesi' ve 'şimşek çakması' olarak da değerlendirdiği doğa olayı, sosyal medyada görüntülerin yer almasıyla gündeme geldi.
"GÖK TAŞI BULDUM"
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir vatandaş, görülen bu doğa olayı sonrası yaklaşık 300 gram ağırlığında gök taşı bulduğunu iddia etti.
Geçtiğimiz günlerde yaşanan olay sonrası bölgeye giderek arama yaptığını ve kendisinin mıknatısa tutunan bir taş bulduğunu ve bunun gök taşı olduğunu iddia eden Yaşar Aktaş, "Gökten sanki böyle havai fişek gibi yeşilimsi bir ateş düşer gibi oldu. Belirli bir kısma kadar indi. Sonrasında yere düştü ve gece orada bir şey görünemeyeceğini düşündüm" dedi.
"MIKNATIS TUTUYOR"
Aktaş, "Sabah baktım ve gök taşını yolun kenarında ummadığımız bir noktada buldum. Mıknatıs tutuyor, diğer cisimlerin mıknatıs tutmadığı iddia ediliyor" diye konuştu.
"ŞU AN HALEN OLAY YERİNDE DE ZATEN KAYNAK YAPILMIŞ DEMİR KOKUSU VAR"
Bilim insanları ile görüştüğünü ve taşın gerçek olması durumunda ciddi paralara satılabileceğini söylediklerini kaydeden Aktaş, "Bilim insanlarına fotoğraflarını da yolladım. Ben bunu düştükten ertesi gün sonra buldum. O parlamayı da gördüm, çok yeşilimsi bir renk. Şu an halen olay yerinde de zaten kaynak yapılmış demir kokusu var" dedi.
"BİLİM İNSANLARI İLE GÖRÜŞTÜM GÖK TAŞI CİDDİ PARALAR EDEBİLİR"
Aktaş, gök taşı olduğunu iddia ettiği taşı internet üzerinden satışa çıkardığını ifade ederek, "Bilim insanlarına fotoğraflarını attım ve Trabzon'da bu işi yapan insanlar, yapılan analizler sonucu gerçek çıkması anlamında, küçük olan parçasının dahi 20 bin dolar civarında paralar edebileceğini söyledi" dedi.Gök taşı bilim dünyasını alarma geçirdi! Stephen Hawking'in kıyamet uyarıları yeniden gündeme geldi! Son dakika: İstanbul semalarında görüldü! Heyecan yaratan meteor kamerada... Son dakika: Türkiye bu haberi konuşuyor! Göktaşı (Meteor) olayından yeni görüntüler SON DAKİKA: Karadeniz'e düşen meteor büyük panik yarattı! Bir anda gökyüzünde...