Son dakika haberi: Site personelinden yarım milyonluk vurgun! Şoke eden dolandırıcılık ortaya çıktı...

"MİZAN İLE BANKA VE KASA KAYITLARI VE CARİ KAYITLAR TUTMUYOR"

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda; mizan ile banka ve kasa kayıtlarının ve cari kayıtların tutmadığı bildirildi.

Suç duyurusunda; şöyle denildi:

"Müvekkil site yönetimi, itirazi kayıtla yönetime ilişkin bilgi belge ve kayıtların bir kısmını devralmıştır. İtirazi kayıt konulmuştur zira belge ve bilgiler tam anlamıyla tanzim edilerek sunulamamıştır. Bu şekliyle yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulundan mali müşavirler geçmiş dönemin kayıtlarını inceler iken, hesap ve kayıtlarda takım anormallikler olduğunu tespit etmiştir. Geçici yönetim kurulunun, müvekkil yönetime vermiş olduğu mizan ile banka ve kasa kayıtlarının ve cari kayıtların tutmadığı görülmüştür. Hesap incelemesi derinleştirildikçe, son bir yıl içinde, sitenin yaklaşık 300,000 TL'ye yakın bir tutarda zarara uğratıldığı görülmüştür. Daha doğrusu 300,000 TL kadar paranın zimmete geçirildiği tespit edilmiştir. İlaveten, sunmuş olunan mizan ve diğer mali kayıtlar ile sitenin kasa banka kayıtlarının örtüşmediği gözlemlenmiştir. Arada ciddi farklar ortaya çıkmıştır. Konu hakkında ilgili kurumlardan bilgi talep edilmiş ise de bilgi alınamadığı gibi makul anlaşılır kabul edilir bir açıklamaya kavuşulmamıştır.

Müvekkil site yönetimi site parasının nasıl zimmete geçirildiği ile ilgili yaptığı incelemede, site sakinlerinin ödemesini aidat takip ve muhasebe personeline yaptığı, tahsilat makbuzu verildiği ancak bu tutarların sitenin banka ve kasa kaydına alınmadığı görülmüştür.. Bu ve benzeri işlemler ile sitenin şimdilik tespit edilebildiği kadarıyla kaybı yaklaşık 300,000 TL'dir."