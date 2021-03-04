Son dakika haberi! Yetkili isim 'Kesinlikle tavsiye ederiz' diyerek açıkladı: İşte ikinci el otomobil piyasasında son durum...

ARAÇ ALIRKEN BUNA DİKKAT!

Aykın Erkoç, vatandaşlara araç-alım satımıyla ilgili de uyarılarda bulundu. Erkoç, otomobillerin kurumsal ve tanıdık yerlerden alınması gerektiğine dikkat çekerek, "Mesleğin erbabı olmayan, vergi levhaları, oda kaydı, mesleki yeterlilik belgesi olmayan kişilerden araç almasınlar. Çünkü bir sıkıntı yaşadıklarında federasyon olarak en azından bizim bunu takip etme, vatandaşlara yardımcı olma şansımız var." ifadelerini kullandı.