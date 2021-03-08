Son dakika | Bitcoin'de 1 milyonluk kayıp!

Son dakika... Bitcoin dolandırıcılığına ilişkin suç duyurusu, Şahin B.'nin avukatı Eser Çömlekçioğlu tarafından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapıldı. Savcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, kripto para dolandırıcılığında sistemin nasıl işlediği tüm ayrıntılarla gözler önüne serildi. İşte son dakika haberinin ve şikayet dilekçesinin çarpıcı ayrıntıları;
WEB SİTESİNDEN ŞEBEKENİN AĞINA DÜŞTÜ
Dilekçeye göre, tadilat işleri ile uğraşan Şahin B. yıllardır çalışarak biriktiği ve sattığı evinden kalan parasını değerlendirmek isterken, kripto para birimi alım-satımı ile ilgili bir gayrimenkul şirketinin internetteki reklamına tıklaması üzerine şebekenin ağına düştü.
Bilgilerine böyle eriştiler: Web sitelerindeki çerezleri kullanan şebekenin telefon bilgisine erişip, Şahin B. ile irtibata geçtiği belirtildi.
SİSTEME BÖYLE ÇEKİYORLAR
Dilekçedeki bilgilere göre, İngiltere'nin alan kodu olan +44'lü bir numaradan aranan Şahin B.'ye firma temsilcisi güvenilir bir yatırım aracı kurumu olduklarını, yatırım yapmak isterse BTC (Bitcoin Borsası) üzerinden hisse senedi, kripto para alabileceklerini, yatırılan paranın 48 saat içerisinde 2'ye, hatta 3'e katlanarak kar edileceğini, bunun kaçırılmaz bir fırsat olduğunu söyledi.
Daha sonra İstanbul'un alan kodu olan 212'li bir hattan aranan Şahin B.'ye bu kez, deneme amaçlı olarak ilk başta 2 bin 200 lira göndermesi gerektiği söylendi. Şahin B. de deneme amacıyla 11 Şubat'ta firmanın bir özel bankadaki hesabına istenilen parayı gönderdi.
"PARAYI YATIRMANIZ GEREKİYOR"
Ertesi gün tekrar aranan Şahin B.'ye daha fazla para yatırması gerektiği söylendi. Firma yetkilisi, rakam az olduğu için 'kaldıraç sistemi' uygulanamadığını, daha fazla ve yüklü miktarda para yatırırsa parasının ikiye katlanılabileceğini anlattı. Şahin B. de kar edebileceği düşüncesiyle bu kez şirkete 220 bin lira yatırdı.
BİR DAHA KURTULAMADI
Ancak kripto para şirketinin talepleri bununla da bitmedi. Firma tarafından tekrar aranan Şahin B.'ye "Burada az kazanım olur, 'kaldıraç' yazmıyor, tekrar para göndermeniz gerekir" denildi. Şahin B. de aynı gün 380 bin, iki gün sonra da 420 bin lira EFT yaptı.
Bu işlemlerin ardından yatırılan toplam 1 milyon 20 bin lira karşılığında Şahin B.'nin kripto para hesabında 25 bin dolar zararla 145 bin dolar para olduğu bilgisi iletildi.
Firma yetkilisinin tekrar araması üzerine Şahin B. sistemden ayrılmak ve parasını geri almak istediğini bildirdi. Ancak firma yetkilisi "Yazık değil mi abi 25 bin dolar ile zarar edip ayrılıyorsun. Biz bunu 200 bin, 500 bin dolar yapacağız. Bizim firmada kimse zararla ayrılamaz" diyerek, tekrar Şahin B.'yi ikna etti.
AYNI GÜN 10 KEZ DOLAR AL SAT İŞLEMİ!
Aynı gün firmadan Şahin B.'ye 8-10 kez Dolar-Lira-Euro al-sat işlemi yapılarak zararının yerine getirildiği, ancak altın-lira yatırımında 125 bin Doların bloke olduğu ve daha sonra paranın sistemde komple kitlendiği iletildi. Hareket edemez hale gelen paradaki blokenin kalkması için de tekrar 20-30 bin dolar para yatırması gerektiği söylendi.
"TÜM PARA BLOKE OLDU..."
Şahin B. tüm birikimini gönderdiği için parası kalmadığını bildirince de "borç bul, bir şekilde ver" denildi. Para göndermeyince de bu kez parasının tamamının bloke olduğu söylendi. Kripto para hesabından 1000-2000-3000 dolar hesap işletim ücreti adı altında para kesildiği bilgisi de verildi.
En son kripto para hesabı bilgisine erişilemeyen Şahin B. sistemin kapatılması talebinde bulundu. Ancak zarar ve kesintilerden sonra kalan 20 bin doları geri alabildi, 125 bin doları ise iade edilmedi.
SÖZLEŞMEYİ İMZALAYARAK GÖNDERMESİ İSTENDİ!
Şahin B.'den, aracı firmaya yolladığı para karşılığında tüm işlemleri kendi isteğiyle gerçekleştirdiğini bildiren ödeme beyannamesi adı altında sözleşme imzalayarak göndermesi istendi. Halen şirket tarafından aranılmaya devam etiğini belirten Şahin B. dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu.
Şahin B. Bitcoin almak için aracı firmaya yaptığı EFT işlemine ait dekontları da delil olarak savcılığa sundu.
ARACI FİRMANIN HİÇBİR KAYDI YOK
Suç duyurusu dilekçesinde, Şahin B.'nin finans konusunda bilgisinin olmaması, kendisinin sürekli ve sistemli şekilde aranılarak, yatırım adı altında ikna edildiği belirtildi.
Avukatın dilekçesinde, "Bitcoin Borsası'nın (BTC) yeni olması ve özellikle vatandaşlarımız tarafından bilinmemesi sebebiyle kötü niyetli kişilerce bu durum dolandırma aracı olarak kullanılmaya başlanılmıştır. Müvekkil sistemin içerisine çekilerek geri dönülemez vaziyete sokulmuş; para akışının sürekliliği halinde kurtulabileceği, kazanç sağlanabileceği izlenimi verilmiştir" denildi.
Dilekçede, ayrıca Şahin B.'yi dolandıran firmaya ait bir web sayfası ve ticaret odasında bir kayda rastlanılmadığı, kripto para borsasına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde herhangi bir lisansı da olmadığı bildirildi.
Şahin B.'yi yaklaşık 1 milyon lira zarara uğratan firma hakkında zincirleme şekilde dolandırıcılık suçundan soruşturma yürütülmesi talep edildi.