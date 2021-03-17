İstanbul Havalimanı’ndan Çanakkale Zaferi için özel proje

Çanakkale Savaşı'nda verilen destansı mücadeleyi günümüze taşımak amacıyla 'insan-billboard' etkileşimi üzerine hayata geçirilen projede; o döneme kadar görülmüş en büyük donanmaya "Dur Yolcu" diyen askerlerden Seddülbahir Kahramanı Yüzbaşı Yusuf Kenan, Anafartalar'da 56. Fırkada erkek kılığına girerek mücadele veren Hatice Hanım ile Conkbayırı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasında "Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum." sözlerine şahitlik etmiş, Kayserili Mehmet 'DinleYolcu' diyerek savaş sırasındaki duygularını terminal içerisindeki yolculara anlatıyor.





Dinle Yolcu projesi için ilk olarak Çanakkale Savaşı esnasındaki yağlı tablolar hazırlanarak billboard afişlerine çevrildi. Billboardların içerisine yüz tanıma cihazı ve gopro kameralar eklenerek billboard çevreleri siper ve bayraklar ile süslendi. Yolcuların billboardlara odaklanmamaları durumunda ise sabit görsel olarak afiş ekranda duruyor. Eğer kullanıcı billboardların karşısına geçerek 5 saniye billboarda baktığında yüz tanıma cihazı sayesinde tablodaki kahraman hareketleniyor ve DinleYolcu diyerek savaş esnasındaki hikayesini anlatmaya başlıyor.