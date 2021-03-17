Son dakika: Otomobilde taksit uygulamasının detayları belli oldu

Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı, konut satışlarında taksit sınırını kaldırırken, taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkânı getirdi. Ticaret Bakanlığı'nın Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkındaki Yönetmelik'te yaptığı değişikliğe göre, 120 bin lira ve altında olan otomobiller 60 ay, 120 ile 300 bin lira arasında fiyatı olan otomobiller 48 ay, 300 bin ile 750 bin lira arasında fiyatı olan otomobiller 36 ay, 750 bin lira ve üstünde fiyatı olan otomobillerde taksit sayısı 24 ay oldu. Perakende işletmelerin taksitli mal ve hizmet satışlarında genel taksitlendirme süresi 12 ay, bazı mal ve hizmetler için ise farklı taksitlendirme süreleri uygulanıyor.