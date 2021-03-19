Son dakika | O şirketlere müjde: 10 yıl boyunca vergi yok!

RAKİBİ DUBAİ VE ASTANA DEĞİL, NEW YORK VE LONDRA OLACAK

Teklif hazırlanırken çıta, İFM Dubai ya da Astana gibi yerler değil New York ve Londra gibi büyük finans merkezleri ile yarışacak şekilde konuldu. Kesinti ve muafiyetlerin oranları da yine buna göre belirlendi.