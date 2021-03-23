Son dakika: Dijital para reformunda yeni gelişme! Tarih belli oldu

TAŞITTA TASARRUF YAZIN BAŞLIYOR

Reform paketinde yer alan kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına katı sınırlamalar getirilmesine ilişkin düzenleme 30 Haziran tarihine kadar çıkarılacak. Bunun için idari karar alınacak. Sosyal yardımların etkin bir biçimde dağıtılması için, sosyal yardım verilerinin tamamının (belediyelerce verilenler de dahil olmak üzere) Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine entegre edilmesi düzenlemesi için yasa çıkarılacak.

Ekonomide reform takvimi açıklandı | Video

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sorumlu olduğu söz konusu düzenleme 30 Haziran 2022 tarihine kadar yapılacak. Yerel yönetimlerin borç stokunun artmasını önleyecek ve borç sürdürülebilirliğini sağlayacak düzenlemeler ise yıl sonuna kadar hayata geçirilecek.