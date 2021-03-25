Yat sezonu erken açıldı

2020'de alınan pandemi önlemleriyle zengin yat sahiplerinin rotasına giren Türkiye, bu yıl en güvenli liman haline geldi. Geçen yıl gelen yatlardaki bir kişide dahi Kovid vakasına rastlanmamış olması, lüks yatların rotasını erkenden Türkiye'ye çevirdi.Sezonun erken açıldığını belirten sektör temsilciler, lüks yatların 20 Mart'ta gelmeye başladığı bilgisini verdi. Nisanda Paskalya'yı Türkiye'de geçirecek olan, aralarında Irimari, Paradis, Lady Nina, Khalila, White, Dar, Polar Star gibi ünlü yatların da bulunduğu 15 mega yat ise şimdiden rezervasyonlarını yaptırdı. Pandemiye rağmen 2020'de 200'ü aşkın mega yatın demir attığını hatırlatan sektör temsilcileri, bu yıl rakamın iki katına çıkmasını bekliyor.Bu yıl sezonun erken açıldığını anlatan Yat Turizm Derneği Başkanı ve Begüm Yatçılık'ın sahibi Begüm Doğulu, "Yat sezonu mayıs ortasında başlar. Ancak bu sene yatlar rotasını ülkemize erken kırdı. 20 Mart'ta gelmeye başladılar. Nisan ayında ise yoğun bir yat trafiği var. Her Paskalya dönemini Avrupa'da geçiren mega yat sahipleri bu yıl nisanda Türkiye'ye demir atacak. Bu dönemde 15 mega yat ülkemizde olacak" dedi.Bu yıl Türkiye'ye olan ilginin katlandığını aktaran Doğulu, "Avrupa Rusya, Amerika ve Arap ülkeleri vatandaşları için kısıtlama getirdi. Hal böyle olunca, Rus, Amerikan ve Arap zengin işadamları, yatlarının rotasını Türkiye'ye kırdı. Geçen yaz ülkemizde enfekte olmuş hiçbir yatçının olmaması da güveni artırdı" diye konuştu. Geçen yıl 200'ü aşkın mega yatın Türkiye'ye demir attığını aktaran Doğulu, bu yıl ise 400'ü aşkın mega yat beklediklerini kaydetti.AB'nin gündeme getirdiği aşı pasaportunun hayata geçmesi halinde Rus ve Arap yat sahiplerinin dümenini tamamen Türkiye'ye çevirmesine yol açacağını aktaran Begüm Doğulu, "Bu yatlar Avrupa limanları yerine bizi tercih edecektir. Eğer bu tasarı geçerse beklentilerimizin de üzerinde mega yatı Türkiye kıyılarında ağırlarız" dedi. Yat Turizm Derneği Başkanı olarak yatların rotasını ülkemize kırmak için çok yoğun bir çalışma sürdürdüklerini vurgulayan Doğulu, yabancı acentelerle yaptıkları görüşmelerden çok pozitif dönüşler aldıklarını sözlerine ekledi.