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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Süveyş Kanalı açıklaması
Giriş Tarihi: 26.3.2021 11:23 Son Güncelleme: 26.3.2021 11:49

Son dakika: Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan açıklaması

Son dakika: Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Süveyş Kanalı açıklaması

'ndan geçerken yan dönen ve kanalı kapatan Evergiven adlı gemi nedeniyle dünya deniz ticareti zor günler geçiriyor. Geminin kurtarılması yolun açılması için hummalı bir çalışma var. Çalışmalardan henüz sonuç alınabilmiş değil. Kazanın dünyaya maliyeti günde 10 milyar dolar olarak tahmin edilirken, Türkiye'den flaş bir açıklama geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yardıma hazır olunduğunu bildirdi.

Süveyş Kanalı'nda çapraz bir şekilde karaya oturarak geçişlerin durmasına neden olan 400 metre uzunluğundaki dev kuru yük gemisini kurtarma operasyonu devam ediyor.

Geminin kurtarılmasının ve yolun açılmasının günlerce süreceği tahmin ediliyor. Tüm çalışma yöntemleri denenirken, Süveyş Kanalı'nın kapalı kaldığı her günün dünya ticaretine maliyeti 10 milyar dolar olarak belirtiliyor.

Dünyanın pür dikkat takip ettiği çalışmalara Türkiye'den yardım teklifi geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Süveyş Kanalı'ndaki kazaya ilişkin, ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını bildirdi.

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Son dakika: Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Süveyş Kanalı açıklaması
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