Son dakika: Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Süveyş Kanalı açıklaması

Süveyş Kanalı'nda çapraz bir şekilde karaya oturarak geçişlerin durmasına neden olan 400 metre uzunluğundaki dev kuru yük gemisini kurtarma operasyonu devam ediyor.

Geminin kurtarılmasının ve yolun açılmasının günlerce süreceği tahmin ediliyor. Tüm çalışma yöntemleri denenirken, Süveyş Kanalı'nın kapalı kaldığı her günün dünya ticaretine maliyeti 10 milyar dolar olarak belirtiliyor.

Dünyanın pür dikkat takip ettiği çalışmalara Türkiye'den yardım teklifi geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Süveyş Kanalı'ndaki kazaya ilişkin, ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını bildirdi.