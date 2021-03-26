Uygulama platformlarına damga vurdu! İşte BİP'in dünyada indirilme sayısı...

Tansuğ, sözlerine şöyle devam etti: "BiP, bugün dünyanın 192 ülkesinde milyonlarca kullanıcıya sahip global bir oyuncu. Rakiplerimizden yıllarca önce hayata geçirdiğimiz grup görüntülü görüşme, web ara yüzünden sesli ve görüntülü arama, kaybolan mesaj, 106 farklı dilde anlık çeviri ve para gönderme gibi yenilikçi özelliklerimizin yanı sıra kişisel verilerin korunması konusunda uyguladığımız şeffaf politikamız ile dünya genelinde en hızlı büyüyen iletişim platformlarından biri olduk. Güçlü altyapımız ve üstün teknoloji ile donatılmış veri merkezlerimiz sayesinde BiP'e gösterilen yoğun ilgiyi başarı ile karşıladık. Kullanıcılarımızdan gelen geri dönüşleri çok önemsiyor, onlardan gelen talepler doğrultusunda uygulamamızı daha da geliştirmeyi sürdürüyoruz. Rakip uygulamalardaki mevcut sohbet geçmişlerinin ve grupların BiP'e taşıması için 'Sohbet Taşıma' özelliğini önümüzdeki günlerde kullanıcılarımıza sunacağız."