SON DAKİKA: Özel okul ücret iadesi yapılabiliyor! İşte detaylar





"Birçok okul, pandemide indirime gitmedi. Kimi okullarda ise kısa çalışma ödeneğinden faydalanan eğitimcilerin istihdam edildiği görüldü. Okulun uzaktan eğitim verdiği mart, nisan, mayıs ve haziran aynın günü gününe hesaplamasını yapıp o döneme tekabül eden ücretin iadesini kararlaştırdık. Örneğin ödenen ücret 10 bin liraysa ve okul yüzde 30 tasarruf sağladıysa, 3 bin liranın iadesine karar verdik. Her okul nezdinde farklılık gösteren bir durum. Yemek ve servis ücretlerinin tamamının iadesi gerekiyor. Vatandaşlar talep ettikleri iade bedelinin tutarına göre ilçe ya da il tüketici hakem heyetlerine başvurup e-devlet üzerinden sözleşmelerini, dekontlarını sisteme taratıp başvurularını yapabilir. Hakem heyeti olarak ayda en az 2 toplantı yapıyoruz. Her toplantıda en az 40'a yakın bu tip dosya oluyor."