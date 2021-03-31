Kayıt dışı için yeni düzenleme geliyor

Düzenleme kapsamında ÖTV'ye tabi ürünlerin ticareti ile uğraşan mükelleflerden yeni işe başlayanlardan bir milyon liraya, faaliyeti devam edenlerde son bir yılda tahakkuk eden KDV ve ÖTV tutarı toplamının aylık ortalamasına kadar, bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretler ile ulusal marker kullanılmasının zorunlu olduğu ürünler nedeniyle alınması gereken ÖTV ve KDV tutarının toplamına kadar teminat alınabilecek. Uygulama ile ÖTV'ye tabi ürünlerin ticaretini yapanlardan vergisini ödemeyenlerin borçlarının gösterecekleri teminattan tahsil edilmesi hedefleniyor.

FATURA BİR HAFTADA KESİLECEK

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele ve vergi güvenliğinin sağlamak için "faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenmesine ve bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı" yönünde bir düzenleme yapılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bu süreyi indirme konusunda yetki veriliyor.