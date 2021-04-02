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Giriş Tarihi: 2.4.2021 09:56 Son Güncelleme: 2.4.2021 10:05

! Bakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler bugün yapılıyor

SON DAKİKA! Bakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler bugün yapılıyor

haber: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım ve 2020 yılı su ürünleri yetiştiriciliği kapsamında üreticilerimize 85 milyon liralık destek ödemesini bugün yapıyoruz" dedi.

Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 2020 yılı su ürünleri yetiştiriciliği kapsamında üreticilerimize 85 milyon liralık destek ödemesini bugün yapacaklarını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, avcılık ve yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünleri sektörünü yaptıkları yeni düzenlemelerle her yıl desteklemeye devam ettiklerini bildirdi. Pakdemirli bu kapsamda, özellikle alabalık ve Türk somonu yetiştiriciliği başta olmak üzere toplamda 85 milyon liralık üretim desteğini bugün yetiştiricilerimizin hesaplarına aktaracaklarını söyledi.

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SON DAKİKA! Bakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler bugün yapılıyor
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