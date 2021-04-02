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Giriş Tarihi: 2.4.2021 11:43

: için tarih verdi!

AA
SON DAKİKA: Bakan Selçuk Nakdi Ücret Desteği için tarih verdi!

haberler...Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk mart ayı ödemelerinin 9 Nisan'da yapılacağını duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Nisan'da yapılacağını açıkladı.

Selçuk, yazılı açıklamasında, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini belirtti.

Bakan Selçuk, "Mart ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini 9 Nisan'da yapıyoruz." ifadesini kullandı.

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SON DAKİKA: Bakan Selçuk Nakdi Ücret Desteği için tarih verdi!
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