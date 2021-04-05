Son dakika... Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Çok yakın bir zamanda...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan son dakika Kanal İstanbul açıklaması geldi. Bakan Karaismailoğlu, "Çok yakın bir zamanda bu projeye başlayacak ve kısa sürede tamamlayacak güçte ve kararlılıkta olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim." dedi.
"ÇOK YAKIN BİR ZAMANDA PROJE BAŞLAYACAK"
Bakan Karaismailoğlu, "Şu an itibariyle, Kanal İstanbul'un proje çalışmaları, imar planları tamamlanmıştır ve ihale hazırlıkları devam etmektedir. Çok yakın bir zamanda bu projeye başlayacak ve kısa sürede tamamlayacak güçte ve kararlılıkta olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da dün Kanal İstanbul'un çok önemli bir proje olduğunu vurgulamış ve şunları söylemişti:
BAKAN KURUM: İSTANBUL'UN MARKA DEĞERİNİ EN YÜKSEK NOKTAYA TAŞIYACAK
Tamamlandığında, denizcilik, ulaşım ve uluslararası ilişkiler tarihini değiştirecek bir projedir. Bir devlet ve millet projesidir. Bu aziz vatanın istiklalinin, gelecek nesillerimizin istikbalinin garantisidir. Dünyanın inci gerdanlığı olan İstanbul boğazımızı koruma, kurtarma, özgürlüğünü teminat altına alma projesidir. 1400 yıllık sevdamız olan İstanbul'un var olan marka değerini en yüksek noktaya taşıyacak projedir. Türkiye'yi şehircilik, lojistik, ulaşım, ar-ge ve deniz ticaretinin merkez ülkesi konumuna yükseltecektir.
DÜNYANIN EN ÇEVRECİ VE DOĞAYA SAYGILI PROJELERİNDEN BİRİDİR
On binlerce gencimize istihdam sağlayacak, yatırım bedelini birkaç yıl içerisinde karşılayacak, her yıl milli ekonomimize milyarlarca liralık katkı sunacak bir projedir. 56 kurum ve kuruluşumuzun, belediyelerimizin, üniversitelerimizin, 200'den fazla bilim adamımızın, medya ve vatandaşlarımızın katkılarıyla hazırlanan Türkiye'nin en kapsamlı ÇED Raporu'yla hayata geçirilmektedir. Dünyanın en çevreci ve doğaya saygılı projelerinden biridir."
Kanal İstanbul'un, "Türkiye'nin en çevreci şehircilik projesi" olduğunu ve proje alanının yaklaşık yüzde 52'sinin yeşil alandan oluştuğunu ifade eden Kurum, projede sosyal donatı alanları, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, millet bahçeleri ve ekolojik koridorların da yer alacağını bildirdi.
BÜYÜK TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK YATIRIMI OLACAK
Bakan Kurum, "Deprem Dönüşümü Rezerv Konut Alanı'nda, 500 bin nüfusuyla dünyanın en geniş akıllı şehri kurulacaktır. Tüm konutlar, mahalle kültürümüzü yansıtan, az katlı, yatay mimarinin hakim olduğu bir anlayışla inşa edilecektir. Tüm planlama çalışmalarımızı tamamladık. 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı bitti. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı bitti. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bitti. Şimdi her adaya göre projelerimizi hazırlıyoruz. Büyük Türkiye'nin en büyük yatırımı olacak Kanal İstanbul, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." bilgilerini paylaştı.