Son dakika... Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Çok yakın bir zamanda...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da dün Kanal İstanbul'un çok önemli bir proje olduğunu vurgulamış ve şunları söylemişti:

BAKAN KURUM: İSTANBUL'UN MARKA DEĞERİNİ EN YÜKSEK NOKTAYA TAŞIYACAK

Tamamlandığında, denizcilik, ulaşım ve uluslararası ilişkiler tarihini değiştirecek bir projedir. Bir devlet ve millet projesidir. Bu aziz vatanın istiklalinin, gelecek nesillerimizin istikbalinin garantisidir. Dünyanın inci gerdanlığı olan İstanbul boğazımızı koruma, kurtarma, özgürlüğünü teminat altına alma projesidir. 1400 yıllık sevdamız olan İstanbul'un var olan marka değerini en yüksek noktaya taşıyacak projedir. Türkiye'yi şehircilik, lojistik, ulaşım, ar-ge ve deniz ticaretinin merkez ülkesi konumuna yükseltecektir.