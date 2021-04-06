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Giriş Tarihi: 6.4.2021 12:19 Son Güncelleme: 6.4.2021 12:20

: için belli oldu! fiyatları ne kadar oldu?

DHA
SON DAKİKA: İstanbul için pide fiyatı belli oldu! Ramazan pidesi fiyatları ne kadar oldu?

haber...'da 2021 yılı fiyatı belli oldu. Ramazan ayına günler kala yapılan açıklamaya göre, İstanbul için 365 gram sade 4 liradan, aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide fiyatı ise 5 liradan satılacak.

Son dakika haberleri...İstanbul'da bu yıl Ramazan pidesi fiyatları belli oldu. İstanbul'da 365 gram sade pide 4 liradan, aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 5 liradan satılacak.

SADE PİDE 4 LİRA YUMURTALI VE SUSAMLI PİDE 5 LİRA

İstanbul Fırıncılar Odası ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında yapılan görüşmeler sonunda bu yıl için Ramazan Pidesi fiyatları belli oldu.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz imzasıyla yayınlanan fiyat tarifesine göre İstanbul'da 365 gram sade pide 4 liradan, aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 5 liradan satılacak.

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SON DAKİKA: İstanbul için pide fiyatı belli oldu! Ramazan pidesi fiyatları ne kadar oldu?
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