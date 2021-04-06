SON DAKİKA: İstanbul için pide fiyatı belli oldu! Ramazan pidesi fiyatları ne kadar oldu?

SADE PİDE 4 LİRA YUMURTALI VE SUSAMLI PİDE 5 LİRA

İstanbul Fırıncılar Odası ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında yapılan görüşmeler sonunda bu yıl için Ramazan Pidesi fiyatları belli oldu.