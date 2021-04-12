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Giriş Tarihi: 12.4.2021

Harris’in evi Türk milyarderin oluyor

METİN CAN METİN CAN
Harris’in evi Türk milyarderin oluyor

ABD Başkan Yardımcısı ve son seçimin de yıldızı olan Kamala Harris’in satışa çıkardığı evi bir Türk işadamı alıyor. 2 milyon dolara satışa çıkan 158 metrekarelik ev için en yüksek teklifi, AB Grup Başkanı Muhsin Bayrak verdi

ABD Başkanı Joe Biden'ın yardımcısı Kamala Harris'in resmî konuta taşınma hazırlıkları kapsamında başkent Washington D.C.'de satışa çıkardığı dairesine en yüksek teklif bir Türk işadamından geldi. AB Grup Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak daireye en yüksek teklifi verdi. Rakamlar henüz açıklanmazken, Harris daireyi 2017 yılında California Senatörü olduğu dönemde 1.7 milyon dolara satın almıştı. Evi 2 milyon dolardan satışa çıkaran Kamala Harris'e en yüksek teklifi veren Muhsin Bayrak, satış sürecinde ABD'de Citibank ve Türkiye'de de İGO Proje Danışmanlık firması ile çalıştı.
Türkiye ve başta Yunanistan olmak üzere İtalya, Almanya, İngiltere ve İspanya'da enerji, inşaat, turizm ve kozmetik alanında yatırımları bulunan Muhsin Bayrak satın alma sürecini doğrulayarak şu bilgileri verdi: "Holding brokerlarımız ile Harris'in brokerları dairenin satış sürecine girdiği ilk günden beri irtibatta. Pazarlık sürecinin sonuna gelindi ve yakında imzayı atmayı planlıyoruz." Evin sembolik değeri olduğunu da ifade eden Bayrak, "Gerek kendi yatırımlarımız gerekse de Türkiye'deki diğer yatırımların ABD pazarında güçlenmesi için çalışıyoruz" dedi. Bayrak, bugüne kadar Türkiye'de irili ufaklı 200'ün üzerinde inşaat projesinin yanı sıra Atina Marinası'nı da inşa eden isim.

HAVUZLU TERASI VAR
158 metrekarelik daire, iki yatak odası, iki banyo ve otoparkın yanı sıra bir paylaşımlı bir terasa da sahip. Terasta havuz ve barbekü alanları da bulunuyor. Geçici süreyle Blair House'ta kalan Harris, resmi konutuna geçecek. Harris, Trump'tan sonra taşınacağı konutta başlatılan tadilatın uzun sürmesinden yana şikayetçiydi.

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Harris’in evi Türk milyarderin oluyor
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