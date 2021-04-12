Son dakika... Emekliye zamlı ikramiye! Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri ne kadar olacak?

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli ikramiye müjdesi milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendirirken, konuyla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Erdoğan, enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin Ramazan'daki ilk ödemesini Mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de Temmuz ortasına doğru gerçekleştireceklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabul eden Erdoğan, yaklaşık 3 yıl önce emeklilere bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü verdiklerini ve bu uygulamayı hemen başlattıklarını hatırlattı.
EMEKLİ İKRAMİYELERİNE İYİLEŞTİRME
Salgın döneminde alınan tedbirler kapsamında en düşük emekli maaşını bin 500 liraya çıkartarak hiçbir vatandaşın mağdur duruma düşmemesini sağladıklarını ifade eden Erdoğan, göreve geldiklerinde emekli maaşlarının 66 liradan başladığını hatırlatarak, emeklilerin bugün tarihlerinin en iyi gelir seviyesine sahip olduğunu, bunu da yeterli görmediklerini, ülkenin imkanlarının genişlemesine paralel olarak emeklilerin şartlarını daha da iyileştirmeye hazırlandıklarını söyledi.
Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, ikramiyelere enflasyon oranında artış yapılacak olmasından dolayı bütün emekliler adına Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
Artışın geçmişe dönük işletilmesini talep eden Ergün, "İkramiyenin ödenmeye başlandığı tarihten itibaren aylıklara 6 ayda bir yapılan zam ikramiyeye de uygulansın. İlk 6 ayda bayram öncesinde ödenecek ikramiye bin 545 lira olsun" dedi.
KİM NE KADAR ALACAK?