Emekliye 1750 TL promosyon fırsatı! Hangi banka ne kadar veriyor? İşte detaylar...

Son dakika haberi... Emeklilere, dul ve yetimlere bankalardan promosyon fırsatı sürüyor. 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ikinci promosyonunu alırken, yeni emekliler de imkandan yararlanıyor. Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar daha da artıyor. Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, bazıları da maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek promosyon veriyor.