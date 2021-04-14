Emekliye 1750 TL promosyon fırsatı! Hangi banka ne kadar veriyor? İşte detaylar...

Son dakika haberi... Emeklilere, dul ve yetimlere bankalardan promosyon fırsatı sürüyor. 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ikinci promosyonunu alırken, yeni emekliler de imkandan yararlanıyor. Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar daha da artıyor. Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, bazıları da maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek promosyon veriyor.
İşte bankaların sunduğu kampanyalar
KİM NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?
AKBANK: 30 Nisan'a kadar maaşını taşıyanlara 850, 1.050, 1.250 lira.
DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.
FİBABANKA: Maaşa göre 500, 625, 750 lira
GARANTİ BBVA: Maaşa göre 1.000, 1.250, 1.500 lira. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 150 lira.
HALKBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.
ING: Ek koşul olmadan maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.
İŞ BANKASI: Maaşa göre 750, 875, 1.000 lira.
QNB FİNANSBANK: 30 Nisan tarihine kadar maaşa göre 1.000, 1.300, 1.600 lira.
ŞEKERBANK: Maaşını taşıyanlara 800, 1.200, 1.500 lira. 1.500 liralık kart alışverişine de 200 lira bonus.
TEB: Maaşını taşıyanlara ve 2 otomatik fatura ödeme talimatı verenlere 850, 1.050, 1.250 lira.
VAKIFBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.
YAPI KREDİ: Maaşını taşıyanlara 1.200, 1.500, 1.750 lira.
ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.
SAĞLIK DESTEĞİ DE VAR
Bankalar emeklilere hizmette de yarışıyor. Şubelerde öncelikli hizmet, ATM'lerde özel menü, telefonla direkt müşteri temsilcisine ulaşma gibi kolaylıklar sağlanırken; ücretsiz işlemler, özel faiz oranları sunuluyor.
Maaşı erken çekme, anlaşmalı markalara indirim, özel asistans hizmeti ile ücretsiz tıbbi danışmanlık ve ambulans da sunulan imkanlar arasında...