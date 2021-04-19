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Giriş Tarihi: 19.4.2021 07:22

Kripto paralarda son dakika: Sert dalgalanma! Bitcoin başta.. BARIŞ ERGİN

Bitcoin başta olmak üzere kripto paraya güvenen yatırımcılarda son dakika şoku yaşanıyor. Bitcoin’in hızlı düşüşü kripto para piyasasını çalkaladı. Bitcoin’deki 8 bin dolar düşüş altcoin’lerde de yüzde 25’e varan erimeyi yaşattı. Bitcoin ve alt coin olarak bilinen diğer sanal paralarla ilgili kripto para yatırımcılarının aklında sert düşüşün ve olumsuz dalgalanmanın devam edip etmeyeceği sorusu var. İşte Bitcoin ve diğer kripto parada yaşanan son dakika gelişmeleri

Son dakika haberi: Kripto para piyasası, Bitcoin'de yaşanan sert düşüşün ardından dalgalandı. Önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve Bitcon'in rekor seviyesinden bir anda yüzde 15'e yakın sert düşüş yaşaması, diğer kripto para birimleri 'altcoin'leri de salladı. 60 bin doların üzerinde seyreden Bitcoin, dün sabah saatlerinde 51 bin dolara kadar geriledi. Bitcoin 63 bin 500 doları görmüştü.

ABD HAZİNESİ ETKİLİ OLDU 8 bin dolarlık hızlı çöküşün kesin nedeni bilinmiyor. Ancak ABD Hazinesi'nin, birkaç finans kurumunu kripto para birimlerini kullanarak kara para akladığı için cezalandırmayı planladığı söylentilerinin etkili olduğu tahmin ediliyor.