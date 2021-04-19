Son dakika... Bakan Kurum açıkladı: TOKİ taksitlerinde yüzde 20 indirim yapılacak

"BU YIL DA TEKRARLIYORUZ"

TOKİ'den konut ve iş yeri satın alan ve taksit ödemeleri devam eden vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine, daha önce de düzenlediğimiz yüzde 20 indirim kampanyamızı bu yıl da tekrarlıyoruz.