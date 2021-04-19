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Giriş Tarihi: 19.4.2021 15:51 Son Güncelleme: 19.4.2021 16:25

... Bakan Kurum açıkladı: taksitlerinde yüzde 20 indirim yapılacak

DHA
Son dakika... Bakan Kurum açıkladı: TOKİ taksitlerinde yüzde 20 indirim yapılacak

haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı , 'den konut ve iş yeri satın alan vatandaşlara yönelik yeni bir kampanya başlatılacağını duyurdu. Bakan Kurum, "Daha önce de düzenlediğimiz yüzde 20 indirim kampanyamızı bu yıl da tekrarlıyoruz." dedi.

Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "TOKİ'den konut-iş yeri satın alan ve taksitleri devam edenlere yönelik yüzde 20 indirim kampanyasını tekrarlıyoruz" dedi. Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi...

"BU YIL DA TEKRARLIYORUZ"

TOKİ'den konut ve iş yeri satın alan ve taksit ödemeleri devam eden vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine, daha önce de düzenlediğimiz yüzde 20 indirim kampanyamızı bu yıl da tekrarlıyoruz.

"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Kalan taksit sayısı 12'den fazla olan ve borcunun tamamını ya da yüzde 25'inden fazlasını peşin ödeyecek hak sahiplerine yüzde 20 indirim yapıyoruz. Vatandaşlarımız kampanyamızdan 21 Nisan-28 Mayıs tarihleri arasında faydalanabilecekler. Hayırlı uğurlu olsun.

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Son dakika... Bakan Kurum açıkladı: TOKİ taksitlerinde yüzde 20 indirim yapılacak
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