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Giriş Tarihi: 19.4.2021 11:05 Son Güncelleme: 19.4.2021 11:12

Son dakika... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan Kanal açıklaması

DHA
Son dakika... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal projesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, “Elbette ’nin gelecek resminde yer alan en stratejik ve katma değerli proje, yapımına kısa bir süre sonra başlayacağımız olacaktır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu'nu tamamladık, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü gelecek yıl açarak Marmara ringini tamamlayacağız. Elbette Marmara Bölgesi'nin gelecek resminde yer alan en stratejik ve katma değerli proje, yapımına kısa bir süre sonra başlayacağımız Kanal İstanbul olacaktır." dedi.

DÜNYA TİCARETİNDEKİ İDDİAMIZI KUVVETLENDİRECEĞİZ

Bakan Karaismailoğlu, "Dünyada yük trafiği artarken denizyolu taşımacılığı önemini artırarak Orta Koridor'un ve Kuzey Güney Koridoru'nun kesişiminde bulunan İstanbul, dünya ticaretinin odak şehri haline gelirken Boğazlar'dan geçen yük miktarının her yıl artacağı da açıkça görülmektedir. Yani, tehlikenin boyutları çok daha büyüdü. Bundan böyle canımız da güvende değil, malımız da çevremiz de. İşte bu yüzden Kanal İstanbul'u inşa ederek hem dünya ticaretindeki iddiamızı kuvvetlendireceğiz, hem de dünya mirası İstanbulumuzu ve İstanbulluları her yönden güvence altına alacağız." ifadelerini kullandı.

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Son dakika... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması
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