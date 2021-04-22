Yunanistan’dan ‘Deli Dumrul’ vergisi

Türkiye'nin diyalog çabalarına rağmen provokasyonlarına devam eden Yunanistan şimdi de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ticaretini engellemek için çeşitli yollar üretmeye başladı. Türk TIR sürücülerinin vize başvurularının neredeyse tamamına ret veren komşu ülke, AB topraklarına giriş engeli için ise Schengen sistemine 'şerh' koyuyor. Tıpkı Deli Dumrul hikayesinde olduğu gibi hem haksız kazanç elde etme hem de Türk TIR'larının AB ülkelerine ulaşmasına engel oluyor. SABAH'a açıklama yapan Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener, Yunanistan'ın Türk sürücülerinden 20 çeşit belge talep ederek, vize işlemlerini zorlaştırdığını, gereksiz iptallerle 120 euroluk ek masraflar çıkardığını söyledi.Yunanistan'ın şerh koyması nedeniyle Bulgaristan girişlerinde dahi sorun yaşadıklarını anlatan Şener, "Yunanistan pasaporta şerh koyuyor. Diyelim ki, başka bir AB ülkesinden vize aldınız. Bulgaristan üzerinden gideceksiniz. Bu şerh yine karşınıza çıkıyor. Bulgaristan vizesi olduğu halde 'AB topraklarına giriş engeliniz var' denilerek, TIR'lar Türkiye'ye geri gönderiliyor. Ekonomiye milyonlarca dolarlık zarar yazıyor. 6 aylık vize ile en fazla 90 gün kalış hakkı kuralına rağmen Yunanistan Türk sürücülere 15 güne kadar vize veriyor. Bu süre çoğu zaman TIR'ın istediği hedefe ulaşması için yeterli olmuyor. Haksız yere ret cevabı veriliyor. İtiraz edildiğinde ise 'yeniden başvuru' yapılması öneriliyor. Aynı ay içinde 3 defa ret cevabı verilen sürücülerimiz var. Her başvurudan 120 euro para alınıyor" dedi.Türkiye'nin ise Yunan sürücülerinden davetiye talep etmediği gibi sadece 9 çeşit ve kolay hazırlanabilir belge istediğini vurgulayan Şener, "Bu sorunun onların da gündemine girmesi için Türkiye'nin de aynı başvuru evraklarını istemesi gerekiyor. Türkiye Yunan TIR sürücülerine 'ret' cevabı vermiyor. Sorunu aşmak için tek yol mütekabiliyettir" diye konuştu. Şener, konuyu ticaret ve dışişleri bakanlıklarıyla görüştüklerini söyledi.