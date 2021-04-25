Son dakika... Vebitcoin skandalında akılalmaz detaylar: 2 yıl önce bakın ne yapmış...

Şirketin CEO'su İlker B.'nin 2 yıl önce Karadağ'dan vatandaşlık aldığı öğrenildi.

'PANİK YOK' TWEET'İ ATTI

Gözaltına alınan İlker B.'nin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusu sürüyor. İlker B.'nin gözaltı işlemleri sürürken, perşembe günü saat 21.43'te kendi ismiyle atılan twette, "İnsanlarımızın herhangi bir şekilde rahat etmeyi istemiyorlar. Türkiye'nin kripto dünyasında kayda değer bir pazar derinliğini yakaladığını görünce, ABD başkanı Biden, hemen sermaye geliri vergisi çıkardı. Sakin olun her şey yolunda, PANİK YOK!!#kriptoparalar #vebitcoin #Thodex" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Vebitcoin'de yatırım yapan bazı kişiler yine Twitter üzerinden sorun yaşadıklarını ve dolandırıldıklarını söyledi. Yine aynı isimle saat 03.24 bir tweet daha atılarak, "Vebitcoin batmadı. Panik yapmayın arkadaşlar" paylaşımı yapıldı.