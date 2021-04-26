SON DAKİKA: İkinci el otomobillerde fiyat artacak mı? Çip krizinde endişelendiren gelişme

ÇİPLER NERELERDE KULLANILIYOR?

Yarı iletken çipler, bilgi-eğlence sistemleri gibi alanlar ve hidrolik direksiyon ve frenler gibi daha temel parçalar için yeni araçların son derece önemli bileşenleri olarak öne çıkıyor.

Araca ve seçeneklerine bağlı olarak uzmanlar, bir araçta yüzlerce yarı iletken çipin olabileceğini söylüyor. Gelişmiş güvenlik ve bilgi-eğlence sistemlerine sahip daha yüksek fiyatlı araçlar, farklı çip türleri de dahil olmak üzere bir temel modelden çok daha fazlasına sahip bulunuyor.