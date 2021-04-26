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Giriş Tarihi: 26.4.2021 12:01 Son Güncelleme: 26.4.2021 12:20

SON DAKİKA: İkinci el otomobillerde fiyat artacak mı? Çip krizinde endişelendiren gelişme

SON DAKİKA: İkinci el otomobillerde fiyat artacak mı? Çip krizinde endişelendiren gelişme

Son dakika haberlerinin gelmeye devam ettiği sektöründeki çip krizinde yeni bir gelişme yaşandı. İkinci el fiyatlarını da etkileyen çip krizi büyüyor. Koronavirüs salgını sonrası ortaya çıkan çip krizi sektörü adeta vurdu. Çok sayıda otomotiv devi üretimlerini belli aralıklarla durdurma kararı alırken Alman otomotiv markası 'den ise dikkat çeken bir uyarı geldi. Fabrika müdürleri çip tedarikinde ortaya çıkan sıkıntının ikinci çeyrekte üretimi daha sert vuracağı yönünde uyarıldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika otomotiv haberi... Volkswagen AG, fabrika müdürlerini global çip tedarikinde sorunların ikinci çeyrekte üretimi daha sert vurmasına hazır olunması için uyardı.

İŞLER DAHA KÖTÜYE GİDECEK

Financial Times'ın haberine göre, Volkswagen grubu içinde yer alan Seat'ın Başkanı Wayne Griffiths yaptığı açıklamada, "Tedarikçiler ve Volkswagen Grubu tarafından ikinci çeyrekte, ilk çeyrekten muhtemelen daha kayda değer zorluklarla karşı karşıya kalacağımız yönünde uyarıldık" dedi.

Griffiths, Seat'ın Barcelona'nın Martorell fabrikasında hangi modellerin üretimine devam edeceklerine çiplerin teminine göre karar vereceklerini belirtti.

60 MİLYAR DOLARLIK KAYIP!

Koronavirüs salgını sonrasında ortaya çıkan çip tedarik sorunu otomotiv devlerinin gelirlerini de ciddi anlamda etkilemesi bekleniyor.

Danışmanlık firması AlixPartners çip kıtlığın bu yıl küresel otomotiv endüstrisinden elde edilen geliri 60 milyar dolar azaltacağını tahmin ediyor.

ÇİPLER NERELERDE KULLANILIYOR?

Yarı iletken çipler, bilgi-eğlence sistemleri gibi alanlar ve hidrolik direksiyon ve frenler gibi daha temel parçalar için yeni araçların son derece önemli bileşenleri olarak öne çıkıyor.

Araca ve seçeneklerine bağlı olarak uzmanlar, bir araçta yüzlerce yarı iletken çipin olabileceğini söylüyor. Gelişmiş güvenlik ve bilgi-eğlence sistemlerine sahip daha yüksek fiyatlı araçlar, farklı çip türleri de dahil olmak üzere bir temel modelden çok daha fazlasına sahip bulunuyor.

İKİNCİ ELDE FİYATLAR YENİDEN YÜKSELEBİLİR

Geçtiğimiz yıl koronavirüs kaynaklı otomotiv fabrikaları geçici olarak kapılarını kapatınca çok sayıda sıfır araç modelinde tedarik problemi yaşanmış, araç alacaklar ikinci ele yönelince fiyatlar ise kimi modellerde neredeyse ikiye katlanmıştı.

Konuyla ilgili konuşan sektör temsilcileri otomotivdeki çip krizinin büyümesi ve geçtiğimiz yılki senaryoya benzer bir tablonun ortaya çıkması halinde araç alımı yapacakların ikinci ele yöneliminin artacağının altını çiziyor.

Sektör temsilcileri, çip krizi sonrası ortaya çıkacak tedarik sıkıntısının ikinci el tarafında fiyatlara yansımasının ilk etapta yüzde 10 şeklinde olmasının da kuvvetle muhtemel olduğunu kaydediyor.

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SON DAKİKA: İkinci el otomobillerde fiyat artacak mı? Çip krizinde endişelendiren gelişme
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