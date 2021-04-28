2 milyon vatandaşı yakından ilgilendiriyor: O sözleşmeler uzatılacak...

KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

İŞKUR üzerinden yapılacak başvurular için 18 yaşını tamamlamış, emekli maaşı almayan, Kurum'a kayıtlı işsiz olmak koşulları bulunuyor. TYP kapsamında okulların temizlik işleri için de yaklaşık 80 bin kişi alınırken, program işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde çalışma alışkanlığı ve disiplininden uzaklaşmasını engellediği için büyük önem taşıyor. Toplum yararına bir iş ya da hizmetle işgücü piyasasına uyumun yanı sıra geçici gelir desteği sağlanmış oluyor.