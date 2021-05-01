Diğer yandan, KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz. Bu destek, öncelikle Kovid salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan, imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelere yöneliktir. Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır. Şartları taşıyan mikro ve küçük işletmeler 3 Mayıs'tan itibaren e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilirler.

