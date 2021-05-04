Son dakika | 24 milyon araç sahibi için yeni dönem başladı: 1 Mayıs'ta yürürlüğe girdi...

Son dakika haberi... Yönetmelikle lastik etiketlerinde parametreler güncellendi, yeni sınıf ve tipler eklendi. Yönetmeliğe göre yeni etiketlerin üst bölümünde lastik kimlik bilgilerine yer verilecek. Lastik etiketinin dijital versiyonuna sağ üst köşedeki kare kod (QR) ile ulaşılabilecek. Kamyon, TIR ve otobüs gibi ağır vasıta lastikleri de bundan böyle etiketlenecek.