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Haberler Ekonomi Haberleri Ve 'Batu' ateşlendi: Bizim mühendisler yapıyor...
Giriş Tarihi: 5.5.2021 13:37 Son Güncelleme: 5.5.2021 13:42

Ve 'Batu' ateşlendi: Bizim mühendisler yapıyor...

DHA
Ve 'Batu' ateşlendi: Bizim mühendisler yapıyor...

Türkiye alanındaki hamlelerine hız kesmeden devam ediyor. Savunma Sanayii Başkanı ; tank, muhtelif zırhlı araç ve makinalar için geliştirilen 1500 beygir gücündeki ilk motor BATU'nun ateşlemesinin başarılı şekilde gerçekleştiğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir; tank, muhtelif zırhlı araç ve makinalar için geliştirilen 1500 beygir gücündeki ilk motor BATU'nun ateşlemesinin başarılı şekilde gerçekleştiğini açıkladı. Demir, "Bizim Mühendisler yapıyor" ifadelerini kullandı.

BAŞARILI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma sanayiimiz motor teknolojisinde de emin adımlarla hedeflerine ilerliyor. Tank, muhtelif zırhlı araç ve makinalar için BMC Power tarafından geliştirilen 1500 beygir gücündeki ilk motorumuz BATU'nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleşti. Bizim Mühendisler yapıyor" dedi.

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Ve 'Batu' ateşlendi: Bizim mühendisler yapıyor...
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