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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika uyarısı: İkramiyenizden olmayın! Özellikle emekliler dikkat!
Giriş Tarihi: 6.5.2021 07:13

Son dakika uyarısı: İkramiyenizden olmayın! Özellikle emekliler dikkat!

METİN CAN METİN CAN
Son dakika uyarısı: İkramiyenizden olmayın! Özellikle emekliler dikkat!

Özellikle emekliler için bayram öncesi yapılan ikramiyelerle ilgili çok önemli bir son dakika uyarısı geldi. 1.100 TL'ye çıkan bayram ikramiyeleri siber dolandırıcıların hedefi oldu. Emeklilere SMS gönderen dolandırıcılar hesapları ele geçiriyor. Uzmanlar emeklileri uyarıyor. İşte vicdansız şebekelerin yeni yöntemine ilişkin son dakika ayrıntıları

ikramiyeleri için son dakika uyarısı: Siber dolandırıcılar bu kez de emeklilerin bayram ikramiyelerine göz koydu. Data hırsızları aracılığıyla emeklilerin cep telefonlarına ulaşan bir şebeke SMS gönderimi yaptı. SMS'te "Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Hemen xxxxxxx linkinden onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz! Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı B001" ifadelerine yer verildi.

Son dakika uyarısı: İkramiyenizden olmayın! Özellikle emekliler dikkat!

SON DAKİKA UYARISI
SAKIN TIKLAMAYIN…

Mesajı açıp, üzerine tıklayan emekliler yine aynı yöntemin mağduru oldu. Telefonlarına casus yazılım yüklenen emeklilerin kişisel bilgileri ve banka hesapları dolandırıcıların eline geçti. Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, yaşlı vatandaşlara "turkiye.gov.tr, csgb.gov.tr ve bankacılık uygulamaları gibi resmi kaynaklardan bilgi alarak işlem yaptığınızdan emin olun" uyarısında bulundu.

Son dakika uyarısı: İkramiyenizden olmayın! Özellikle emekliler dikkat!

Akkoyunlu, "Bazı basit kurallara uyarak ve sevdiklerinizi bilgilendirerek bu tür dolandırıcılıkların kurbanı olmaktan kurtulabilirsiniz. Bazı dolandırıcılar, operatör servisleri üzerinden faturanıza yansıtılacak yöntemlerle sizi dolandırabilir. Atılan bir SMS için "EVET" yazarak yanıt verilmesi istenirse bunu kesinlikle yapmayın" dedi.

Son dakika uyarısı: İkramiyenizden olmayın! Özellikle emekliler dikkat!

RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYELERİ HEDEFTE: KİMLİK AVI TEKNİKLERİ

Uzmanlara göre, kısa mesajlar, sosyal medya reklamları, sahte internet siteleri, e-postalar ve direkt aramalar da dahil olmak üzere çeşitli kimlik avı tekniklerini kullanmaya çalışan siber dolandırıcıların hepsi kişisel bilgilerinizi çalmaya çalışır. Kişisel kimlik bilgilerinizi kimseye vermeyin.

Son dakika uyarısı: İkramiyenizden olmayın! Özellikle emekliler dikkat!

5 ADIMDA SİBER SALDIRIDAN KORUNMA…

1. Bir SMS, sosyal medya reklamı, internet sitesi ve e-postanın içeriğinde resmi logoların olması, mesajın meşru olduğu anlamına gelmez.

Son dakika uyarısı: İkramiyenizden olmayın! Özellikle emekliler dikkat!

2. Size gönderilen bir dosyanın PDF veya resmi belge gibi görünmesi, o dosyanın gerçekten resmi bir kurumdan geldiği anlamına gelmez.

Son dakika uyarısı: İkramiyenizden olmayın! Özellikle emekliler dikkat!

3. SMS sizden yalnızca iletiyi yanıtlamanızı istese bile kişiyi tanımıyorsanız yanıtlamayın. Teklif gerçek olamayacak kadar iyiyse, kesinlikle bir dolandırıcılıktır.

Son dakika uyarısı: İkramiyenizden olmayın! Özellikle emekliler dikkat!

4. Birden fazla resmi kaynaktan bilgi sahibi olmaya çalışın ve bilgileri resmi kurumların web sitesine girerek kontrol edin.

Son dakika uyarısı: İkramiyenizden olmayın! Özellikle emekliler dikkat!

5. Bu tür saldırılardan korunmak istiyorsanız, tüm cihazlarınızda sizi kimlik avı, dolandırıcılığı ve kötü amaçlı yazılımlardan koruyabilecek bir güvenlik çözümü kullanın. Böylece sizin için daha önemli olana, ailenizi güvende tutmaya odaklanabilirsiniz.

Son dakika uyarısı: İkramiyenizden olmayın! Özellikle emekliler dikkat!

BANKALAR MESAİ SAATLERİNİ ESNETTİ

BANKALAR maaşları ve emekli ikramiyelerin ödenmesinde yoğunluk yaşanmaması için çalışma sürelerini uzattı. ve aylıkların yatacağı gün 09.00-12.30 ve 13.30-16.30, arife günü olan 12 Mayıs'ta saat 9.00- 12.30 saatleri arasında çalışacaklar.

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Son dakika uyarısı: İkramiyenizden olmayın! Özellikle emekliler dikkat!
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