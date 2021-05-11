İşçiye yeni ikramiye: Kim ne kadar alacak? İşte o tablo...

Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 4 bin 433 lira ikramiye alacak. Bunun da 13 günlük tutarı yani en az bin 108 lirası bugün yatırılacak. Kamu işçileri yılın ikinci yarısında da bir 26 günlük ikramiye daha alacak. Bu ödemenin takvimi de yine Cumhurbaşkanı kararıyla belli olacak.