Son dakika... Milyonları yakından ilgilendiriyor: Bayram öncesi hesaplara yatacak...

Ev hizmetlerinde ayda on günden fazla çalışırken işsiz kalan veya izne çıkartılanlar da nakdi ücret desteği alabiliyor. Ücretsiz izne ayrılanların nakdi ücret desteği başvurusu çalıştıranlarca yapılıyor. Nakdi ücret desteği bir ay içerisinde en fazla 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödeniyor.

BİLGİN: ÖDEMELER YAPILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin dün yaptığı açıklamada, nakdi ücret desteği ödemelerinin dün yapıldığını duyurdu. Bilgin, yazılı açıklamasında, ödemelerin banka hesapları üzerinden gerçekleştirildiğini belirterek, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını bildirdi.