İş dünyasında hibe sevinci! Esnafa can suyu oldu

Son Dakika Haberi... Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs salgınından en çok etkilenenler arasında esnaflar yer aldı. Türkiye'de bugüne kadar esnafa birçok destek sağlanırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda esnafa yeni müjdeyi duyurdu.
"4 MİLYAR 622 MİLYON LİRALIK HİBE DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ"
Ticaret Bakanı Mehmet Muş da sosyal medya hesabından desteğe dair bir paylaşımda bulundu. Bakan Muş, "1 Milyon 384 Bin'den fazla esnaf ve sanatkarımıza iki ayrı grup halinde 4 Milyar 622 Milyon liralık hibe desteği sağlayacağız." dedi.
"ESNAFIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Muş açıklamasının devamında, "Birinci grup 5 bin, ikinci grup 3 bin hibe desteği alacak. Her daim esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.
"NORMALLEŞME SÜRECİNE ÇOK ETKİSİ OLACAK"
Esnafa gruplar halinde 5'er bin ve 3'er bin liralık yardım yapılacağı aktarılırken, iş dünyasından konuyla ilgili birçok değerlendirme geldi. A Haber'e katılan MUSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, bu yardımların esnafa moral olacağını vurguladı ve "Bunların tabiki piyasadaki çarkın dönmesinde etkisi var. Biz burada cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin kaynaklarından dolayı teşekkür ediyoruz.Özellikle bu verilen hibelerin normalleşme sürecine çok etkisi olacak, işletmelere moral kaynağı olacak" dedi.
MUSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan’dan A Haber’e özel açıklamalar | Video
"KAYNAKLARIMIZI ÜYELERİMİZE AKTARMAYA DEVAM EDİYORUZ"
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Başkan Erdoğan'ın esnafa verdiği hibeyi değerlendirdi. Hisarcıklıoğlu, "KOBİ ve girişimcilerimize destek için hibe + Nefes Kredisi adımlarının atılmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlarımız Lutfi Elvan, Mehmet Muş'a teşekkür ediyorum. TOBB ve 365 Oda-Borsa olarak tüm kaynaklarımızı Nefes Kredisiyle üyelerimize aktarmaya devam ediyoruz." dedi.
"ESNAFIMIZA CAN SUYU SAĞLAYACAK NİTELİKTE"
Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan da konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Doğan, "Esnafımıza can suyu sağlayacak nitelikte verilen hibe ödemelerini ve Nefes Kredisi'ni çok değerli buluyor, KOBİ'lerimiz açısından büyük önem taşıyan bu kararı memnuniyetle karşılıyorum" ifadelerine yer verdi.
"PİYASALARA ÖNEMLİ BİR DESTEK UNSURU OLACAKTIR"
Doğan, salgın sürecinin uzamasının KOBİ ölçekli işletmeler açısından sıkıntı oluşturduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "KOBİ'lerimizin en temel sıkıntılarından biri ve belki de en önemlisi olan işletme finansmanının sağlanması noktasında, faizsiz nefes kredisi sağlanması işletmelerimizin sürdürülebilirliğine olumlu katkı yapacaktır. Firmalarımızın salgın sürecinde ayakta kalarak faaliyetlerini devam ettirebilmeleri salgın sonrası ekonomik durumumuza da olumlu olarak yansıyacaktır. Bütün bu açılardan değerlendirdiğimizde hükümetimizin uygulamaya geçeceği Nefes Kredisi piyasalara önemli bir destek unsuru olacaktır."
"BUGÜN AÇIKLANAN DESTEKLER UMUT OLDU"
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da değerlendirmelerde bulundu. Esnafa hibe desteğiyle, girişimcilerin kaynak ihtiyacını karşılamak üzere açıklanan adımların, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle darboğazın eşiğine gelen reel sektör için yeni bir enerji olacağını dile getiren Baran, şunları kaydetti: "Kapanma sürecinde hizmet sektörü çatısı altındaki işletmelerimiz tarifi güç sıkıntılar yaşadı. Bugün açıklanan destekler üyelerimiz için umut oldu. Temennimiz bu sürecin bir daha kapanma olmayacak şekilde devam etmesi ve tüm işletmelerimizin aktif olarak faaliyetlerini sürdürmesidir."
"MÜJDELERLE ÇİFTÇİYE BAYRAM SEVİNCİ YAŞATTI"
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik ise, "Cumhurbaşkanımız verdiği müjdelerle çiftçiye bayram sevinci yaşattı. Bütün olumsuz şartlara rağmen üretmeye devam eden çiftçilerimize müjdeler vererek yüreklerimizi serinletmiştir. Cumhurbaşkanımızın isteği doğrultusunda bir metrekare toprağı boş bırakmadan ekip, biçip üretmeye devam edeceğiz. Çiftçi güçlendikçe Türk tarımı güçlenecektir. Tarım sanayisi güçlenecektir. Çiftçi borçlarının ertelenmesi de üretim için bir can suyu olacaktır. Çiftçilerimize verdiği bu müjdeler sebebiyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye şahsım, merkez birliğimiz, il birliklerimiz ve tüm çiftçilerimiz adına en derin şükranlarımızı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.
"HİBE DESTEĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de yazılı bir açıklama yaptı. Avdagiç, "Daha önce İTO olarak gündeme taşıdığımız gibi, yeni bir banka kredi sürecine ihtiyaç vardı. Yeni destek ve kredilerin yanı sıra, mevcut kredilerde de bir yapılandırma bekliyoruz. Salgından zarar gören küçük işletmelerimize verilecek toplam 4 milyar 622 milyon liralık hibe desteğinin de katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Kapsamlı ve kısıtlayıcı tedbirlerin gündeme gelme ihtimalinin azalması da iş dünyamıza moral veren bir haber olmuştur. Şimdi kazanımlarımıza bir halel getirmeyecek şekilde, kademeli normalleşme takviminin 1 Haziran'dan sonra başlayacak ikinci etabına da kalan sürede en iyi şekilde hazırlanalım." ifadelerine yer verdi.
HİBE DESTEĞİ İZMİRLİ ESNAFLARI MUTLU ETTİ
Konak ilçesinde pastane işleten Erhan Gümüş, AA muhabirine, tüm dünyayı etkileyen salgın nedeniyle bir yılı aşkın süredir büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Bu anlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü açıklamalarını, ilgiyle takip ettiklerini aktaran Gümüş, "Destek paketi kapsamında, pastane gibi işletmelere de 5 bin lira hibe desteği verileceğinin açıklanması bizleri çok memnun etti. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz, inşallah bunların devamı gelir. Her zaman desteklerini bekliyoruz." şeklinde konuştu.
"HER DESTEK TUTUNMAMIZA YARDIM EDİYOR"
Kafe-restoran işletmecisi Halis Çelik ise esnafa yönelik yeni açıklanan destek paketinin kendilerine büyük moral kaynağı olduğunu belirtti. Salgın sürecinde devletin mümkün mertebe her daim yanlarında olduğunu hissettiklerini dile getiren Çelik, şunları kaydetti: "Kovid-19 sürecinde uzun süre sadece paket servisiyle çalıştık. Bu da bizi çok etkiledi. Şu anda da böyle devam ediyor. Artık tamamen açılmayı bekliyoruz. Açıklanan bu yeni destekler geniş bir kesimi içerisine alıyor. Biz de bu desteklerden yararlanacağımıza inanıyoruz. Bu ortamda verilen her destek tutunmamıza yardım ediyor. Umarım bizim için iyi olur, bu anlamda ilgililere çok teşekkür ediyorum."
"YENİ AÇIKLANAN DESTEK PAKETİ MUTLU ETTİ"
Karabağlar ilçesinde berberlik yapan Kayhan Çam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Gerçekten çok zor bir süreçten geçiyoruz. Maddi anlamda çöktük diyebiliriz. Ancak yeni açıklanan destek paketi bizi bir nebze olsun mutlu etti. Bunlar zor günlerde bize can suyu sağlayacak nitelikte." değerlendirmesinde bulundu.
"ESNAFA CANSUYU OLDU"
Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı'nın ardından verilen müjdelerin, esnafa can suyu olduğunu söyledi. Çelikus, "Aslolan, esnafın asli gelir kaynağı dediğimiz işçi, memur, dul, yetim, köylü, çiftçi gibi sosyal kesimlerin gelir düzeyinin artırılması. Esnafa en güzel yardım bu aslında. Burada tarım kredi borçlarının muafiyetiyle ziraatla uğraşanlar iyi bir nefes aldılar. Ekonomi topyekun bir destek istiyor. Esnaf da nefes alır, diğer kesimler de nefes alır. Bizim yaklaşımımız bu. Esnafa destekler güzel ama tüm sosyal kesimlerin desteklenmesi lazım. Böylece piyasa kendini regüle edebilir." dedi.