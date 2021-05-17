Son dakika... Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiriyor! Emlak vergisi ödemeleri...

EMLAK VERGİSİ DEĞERİ NASIL HESAPLANACAK?

Emlak vergisi değeri, 4 yılda bir toplanan takdir komisyonlarınca belirleniyor. Belirlenen rakama her yıl yeniden değerleme oranının yarısı ekleniyor. Yeniden değerleme oranı bu yıl için yüzde 9.11 oldu. Buna göre, 2021 yılına ait vergi değerleri, rayiç değere yüzde 4.55 artış eklenerek bulunacak. Örneğin, geçen yıl 250 bin lira olan bir evin rayiç değeri üzerine yüzde 4.55 eklenecek.