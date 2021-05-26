Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanlığından nefes kredisi açıklaması: 1 Haziran'da başlıyor...

2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan işletmelere azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira arasında olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. TOBB ve Oda / Borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacak.